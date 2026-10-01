Google a cerut Tribunalului Uniunii Europene să suspende ordinul Comisiei Europene prin care compania este obligată să ofere rivalilor, inclusiv unor servicii de inteligență artificială precum OpenAI, acces la anumite date provenite din Google Search, potrivit Reuters. Cererea de măsuri provizorii a fost depusă la instanța din Luxemburg după ce Google a contestat în justiție decizia autorităților europene.

Disputa se referă la aplicarea Regulamentului privind piețele digitale (DMA), prin care Comisia încearcă să faciliteze accesul competitorilor la date pe care Google le colectează la scară largă.

Bruxelles-ul susține că măsura poate contribui la dezvoltarea unor alternative la Google Search și poate permite serviciilor AI cu funcții de căutare să concureze mai eficient pe piața europeană.

Comisia Europeană a adoptat pe 16 iulie 2026 măsurile obligatorii privind partajarea datelor Google Search. Acestea au fost stabilite în cadrul procedurilor prevăzute de articolul 6 alineatul 11 din DMA.

Potrivit Comisiei, Google trebuie să ofere motoarelor de căutare eligibile acces la date de căutare anonimizate, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii. Printre beneficiarii eligibili se pot afla și chatboturi AI care oferă funcții de căutare.

În aprilie, Comisia prezentase deja propunerile privind mecanismul prin care ar urma să fie furnizate date precum informații despre interogări, clasarea rezultatelor, clicuri și vizualizări. Procedura a inclus și măsuri referitoare la anonimizarea datelor personale și la stabilirea unui preț echitabil pentru accesul la acestea.

Google a contestat decizia, argumentând că punerea în aplicare a ordinului ar putea afecta protecția vieții private și securitatea utilizatorilor europeni.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat, potrivit Reuters, că măsurile provizorii sunt destinate situațiilor în care există riscul unor prejudicii grave și că, în cazul de față, compania consideră că există un asemenea risc pentru confidențialitatea utilizatorilor europeni.

Executivul european susține că măsurile adoptate includ mecanisme menite să reducă riscurile privind protecția datelor și securitatea cibernetică.

Decizia din iulie prevede o metodă de anonimizare a datelor de căutare, elaborată cu participarea unor experți în protecția vieții private. Google poate, de asemenea, să evalueze înaintea furnizării datelor dacă accesul unui anumit beneficiar ar putea genera riscuri serioase pentru securitatea cibernetică sau protecția datelor.

Comisia afirmă că aceste garanții pot fi ajustate în funcție de evoluția pieței și de rezultatele unor evaluări independente.

Obiectivul autorităților europene este să ofere companiilor care dezvoltă motoare de căutare sau servicii AI acces la resurse pe care Google le poate colecta la o scară dificil de replicat. Potrivit Comisiei, Google are o cotă de peste 90% pe piața europeană a motoarelor de căutare de mai multe decenii, ceea ce îi oferă acces la un volum foarte mare de date.

Solicitarea adresată Tribunalului UE face parte dintr-o serie mai amplă de dispute juridice dintre Google și autoritățile europene privind aplicarea DMA.

În septembrie, compania a contestat în instanță două ordine europene adoptate în baza regulamentului, inclusiv măsurile referitoare la accesul rivalilor la datele Google Search. Google susține că aplicarea acestora ar putea crea riscuri pentru confidențialitatea și securitatea utilizatorilor.

În paralel, Comisia Europeană a sancționat Google în iulie cu amenzi totale de 890 de milioane de euro pentru încălcări ale DMA referitoare la tratamentul preferențial acordat propriilor servicii în Google Search și la restricțiile impuse companiilor privind direcționarea utilizatorilor către canale alternative de cumpărare prin Google Play.

Tribunalul UE trebuie să analizeze solicitarea Google privind suspendarea temporară a ordinului. În paralel, va continua procedura principală prin care compania contestă decizia Comisiei Europene.

Miza depășește relația dintre Google și OpenAI. Decizia instanței poate avea implicații pentru modul în care datele generate de serviciile digitale dominante sunt puse la dispoziția competitorilor și pentru echilibrul dintre regulile de concurență, dezvoltarea serviciilor AI și protecția datelor utilizatorilor europeni.