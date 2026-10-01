Finalizarea celor trei spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova a fost amânată până în 2029, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății. Documentul prevede actualizarea termenelor de execuție și modificarea condițiilor de accesare a finanțărilor contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare totală de 923 de milioane de euro, fără majorarea împrumuturilor. Informațiile au fost transmise miercuri de Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern care vizează modificarea contractelor de finanțare încheiate cu Banca Europeană de Investiții pentru construirea spitalelor regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova.

Potrivit proiectului, autoritățile urmăresc adaptarea termenelor de finalizare la stadiul actual al investițiilor, dar și eliminarea anumitor condiții care îngreunează accesul la fondurile împrumutate.

„Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Sănătăţii, a iniţiat proiectul de Hotărâre de Guvern prin care sunt actualizate contractele de finanţare încheiate de România cu Banca Europeană de Investiţii pentru Spitalele Regionale de Urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova. Cele trei proiecte beneficiază de împrumuturi BEI în valoare totală de 923 milioane de euro”, anunţă, miercuri, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Modificările propuse stabilesc noi date pentru încheierea lucrărilor la cele trei unități medicale, după ce termenele inițiale nu mai corespund calendarului de implementare a proiectelor.

Noile termene de finalizare sunt următoarele:

Spitalul Regional de Urgență Iași ar urma să fie finalizat până în decembrie 2029, față de termenul inițial, stabilit pentru decembrie 2027.

Spitalul Regional de Urgență Cluj are ca nou termen decembrie 2029, în loc de decembrie 2026.

Spitalul Regional de Urgență Craiova ar urma să fie gata până în mai 2029, față de termenul inițial, prevăzut pentru decembrie 2026.

Ministerul Finanțelor susține că actualizarea calendarului de implementare va permite menținerea finanțărilor pe întreaga perioadă necesară realizării investițiilor.

Proiectul de Hotărâre de Guvern prevede și modificarea condițiilor de accesare a banilor, prin eliminarea unor cerințe asociate tragerilor din împrumuturile deja contractate.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schimbările nu presupun creșterea sumelor împrumutate și nici noi obligații pentru bugetul de stat.

„Astfel, Ministerul Finanţelor creează condiţiile pentru menţinerea disponibilităţii finanţărilor contractate pe toată durata de implementare şi pentru ca fondurile disponibile să poată fi utilizate mai rapid. Amendamentele convenite cu BEI nu majorează valoarea împrumuturilor, nu creează obligaţii bugetare suplimentare şi nu modifică serviciul datoriei publice”, se mai arată în comunicat.

Cele trei spitale beneficiază de împrumuturi contractate în ani diferiți, în funcție de calendarul fiecărei investiții. România a obținut în 2021 un credit de 250 de milioane de euro pentru spitalul din Iași și un altul, de 305 milioane de euro, pentru unitatea medicală din Cluj. În 2022, a fost contractat un împrumut de 368 de milioane de euro pentru spitalul regional din Craiova.

Pe lângă finanțarea asigurată de Banca Europeană de Investiții, cele trei proiecte au primit bani nerambursabili prin programe europene.

Investițiile au beneficiat de 107,33 milioane de lei prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și primesc în continuare finanțare de 1.397,5 milioane de lei prin Programul Sănătate 2021-2027.

Implementarea proiectelor este responsabilitatea Ministerului Sănătății, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

Ministerul Finanțelor consideră că actualizarea condițiilor de finanțare este necesară pentru continuarea investițiilor, având în vedere durata și complexitatea lucrărilor de construire a celor trei spitale regionale, proiecte importante pentru infrastructura medicală din România.