Harta celor nouă spitale care vor fi finalizate cu bani europeni: 522 de milioane de euro de la Comisia Europene

România va beneficia de o finanțare de 522 de milioane de euro pentru proiecte din domeniul sănătății, bani care vor fi direcționați către Programul Sănătate 2021–2027. Suma a fost aprobată de Comisia Europeană pentru a permite continuarea și finalizarea construcției a nouă spitale, proiecte care au fost inițial incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Anunțul a fost făcut luni de vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, care a transmis că transferul fondurilor este necesar pentru a asigura continuarea acestor investiții importante pentru sistemul medical din România.

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investiţiile au fost preluate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, anunţă vicepreşedintele Comisiei Europene.

Potrivit informațiilor prezentate de Roxana Mînzatu, finanțarea europeană va sprijini mai multe unități medicale din țară, proiectele fiind selectate de autoritățile române în funcție de stadiul lucrărilor și de importanța lor pentru sistemul sanitar.

Printre spitalele incluse în program se numără Spitalul Județean de Urgență Oradea, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Institutul Regional de Oncologie din Timișoara. De asemenea, fonduri vor ajunge și la Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Argeș, Spitalul Județean de Urgență Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.

Lista unităților medicale care vor beneficia de aceste investiții include și Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești, precum și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

În același timp, oficialul european a arătat că programul finanțat prin Fondul Social European Plus va include și o componentă nouă dedicată sănătății reproductive.

„De asemenea, în cadrul componentelor finanţate prin ESF+ va fi introdusă şi o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile. Spitalele au fost selectate de către autorităţile române şi au fost prioritizate în funcţie de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale esenţiale şi la îngrijiri de calitate”, subliniază oficialul european.

În prezent, sistemul medical din România include 406 spitale de stat și clinici private care au contracte încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.