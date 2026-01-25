Proiectul ROGEN. Cum va ajuta medicina genomică pacienții români în prevenția bolilor

Proiectul ROGEN, dedicat dezvoltării cercetării genomice în România, a ajuns într-un moment decisiv, urmând să intre în etapa de producere a rezultatelor concrete, a anunțat duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Inițiativa vizează secvențierea genomică la scară largă și deschiderea drumului către medicina de precizie și prevenția personalizată.

Potrivit ministrului, următoarea etapă a proiectului presupune secvențierea genomică a 5.000 de probe prelevate de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga țară. Dintre acestea, 600 de persoane vor fi monitorizate pe termen lung, pentru a se putea analiza modul în care predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și pentru a identifica metode mai eficiente de prevenire a bolilor cardiovasculare.

„Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient”, a explicat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a subliniat că genomica reprezintă un pilon esențial în modernizarea sistemului sanitar și nu poate fi privită ca un demers exclusiv științific, fără aplicabilitate practică.

„România investeşte astăzi în spitale moderne, servicii mai bune şi finanţare corectă. În acelaşi timp, construim viitorul medicinei: medicina de precizie, bazată pe genomică şi tratamente personalizate. Responsabilitatea mea ca ministru este să răspund nevoilor imediate ale pacienţilor, dar şi să pregătim sistemul pentru tehnologiile care vor transforma profund modul în care prevenim şi tratăm bolile. Genomica nu este un lux ştiinţific. Este o investiţie strategică care permite diagnostic mai corect, prevenţie timpurie şi terapii adaptate fiecărui pacient”, a arătat Alexandru Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul a reamintit că proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România este finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, având un buget de peste 422 de milioane de lei. În acest context, Rogobete a precizat că etapa pregătitoare a fost finalizată, iar proiectul intră în linie dreaptă.

„Infrastructura este pregătită, iar proiectul intră, în sfârşit, în linie dreaptă către rezultate concrete. ROGEN construieşte infrastructuri moderne de secvenţiere genomicǎ, biobănci şi platforme de analiză a datelor, dar mai ales o reţea naţională de genomică, care va conecta universităţi şi centre de cercetare într-un sistem coerent şi funcţional”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a subliniat că această etapă este crucială pentru dezvoltarea tratamentului personalizat în România și pentru transformarea cercetării în beneficii directe pentru pacienți. El a arătat că direcția asumată de Ministerul Sănătății vizează o strategie națională de genomică, corelată cu digitalizarea sistemului medical.

„Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient. Direcţia Ministerului Sănătăţii este clară: o strategie naţională de genomică, integrată cu digitalizarea sănătăţii, cu standarde, interoperabilitate şi protecţia datelor. Doar aşa cercetarea se va transforma în beneficii reale pentru oameni. Felicit echipa proiectului ROGEN şi UMF «Carol Davila» pentru efortul de coordonare şi implementare. Mulţumesc, de asemenea, domnului prorector dr. Ştefan Buşnatu, consilierul meu onorific, pentru implicarea constantă şi expertiza adusă acestui demers strategic. Schimbarea reală în sănătate înseamnă investiţii în prezent şi construcţia inteligentă a viitorului”, a conchis Rogobete.