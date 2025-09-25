„Run for Genomics”. Cros gratuit pentru conștientizarea rolului genomicii în sănătate și știință

Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG), în parteneriat cu: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Facultatea de Biologie a Universității din București, Alianța Națională pentru Boli Rare din România, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Societatea Studenților în Medicină din București și Asociația Prietenii Geneticii, organizează, duminică, 5 octombrie, crosul „Run for Genomics”, un eveniment public dedicat conștientizării importanței genomicii în prevenție, diagnostic și tratament, în special pentru pacienții cu boli rare și afecțiuni complexe.

Evenimentul va avea loc în perimetrul Palatului Parlamentului (Bd. Libertății – Parcul Izvor), un spațiu simbolic pentru vocea pacienților și nevoia de politici publice care să sprijine dezvoltarea infrastructurii genomice în România.

Crosul include două probe:

3 km – Family & Fun Run , deschis tuturor participanților,

, deschis tuturor participanților, 9 km – cursă pentru alergători antrenați.

Startul este programat la ora 9:30 pentru proba de 3 km și ora 11:00 pentru cursa de 9 km, iar festivitatea de premiere va avea loc la ora 13:15.

Participarea este gratuită, pe baza înscrierii online la genomica.gov.ro/runforgenomics (locuri limitate).

Câștigătorii celor două probe vor beneficia de consiliere genetică și un test genomic recomandat de medic, realizat exclusiv în laboratoare acreditate, cu respectarea consimțământului informat.

Pe lângă competiție, participanții vor putea vizita „Aleea bolilor rare”, vor avea acces la un tur ghidat al Platformei de Cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică din cadrul Facultății de Biologie, Universitatea din București și la standuri de evaluare a sănătății (măsurarea tensiunii, SpO₂, VO₂max), consiliere nutrițională, puncte de hidratare și zone de refacere.

”Prin Run for Genomics, alergăm nu doar pentru sănătate, ci și pentru cunoaștere. Genomica reprezintă cheia medicinei personalizate, o știință care ne ajută să înțelegem unicitatea fiecărui individ și să construim terapii adaptate fiecărui pacient. Participând la acest cros gratuit, putem demonstra că pașii noștri pot avea ecou în știință, iar energia comunității se poate transforma în conștientizare și progres. Invit toți participanții să se alăture acestei inițiative și să alerge cu gândul că fiecare kilometru parcurs este o pledoarie pentru viață, pentru știință și pentru speranța unei lumi mai sănătoase” a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

La rândul său Directorul General al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, Dr. Octavian Bucur a precizat că: „Genomica aduce răspunsuri acolo unde medicina convențională se oprește. Prin «Run for Genomics» invităm societatea să susțină, alături de noi, efortul de a transforma știința în soluții pentru pacienți”

„Run for Genomics” aduce în atenție principalele provocări și oportunități ale domeniului: accesul inegal la testare genomică, integrarea insuficientă a testelor validate în practica medicală, lipsa unor standarde unitare de interoperabilitate a datelor și nevoia de formare continuă pentru specialiști, dar și oportunități.

În cadrul evenimentului va fi prezentat unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare medicală, Dezvoltarea cercetării genomice în România (ROGEN), implementat de către UMFCD, ICDG și alți 18 parteneri.

Detalii și regulament: genomica.gov.ro/runforgenomics