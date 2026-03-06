Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026

Daniel David, fostul ministru al Educației, afirmă că fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la aproximativ 1,5 miliarde de lei în 2026, relatează news.ro.

Fostul ministru al Educației, Daniel David, afirmă că fondul de burse destinat studenților pentru anul 2026 ar urma să se ridice la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Suma ar proveni în principal din bugetul de stat, completată de fonduri europene.

Potrivit acestuia, estimarea făcută în perioada în care conducea ministerul prevedea alocarea a circa 1,2 miliarde de lei din bugetul național, la care se adaugă 60 de milioane de euro din fonduri europene.

„Anticiparea pentru 2026, ca urmare a Legii 141/2025, a fost de aproximativ 1,2 miliarde de lei din bugetul de stat pentru fondul de burse studenţeşti. Deoarece în cazul studenţilor măsurile din legea 141/2025 au fost pur fiscale – nu erau atunci disponibile resursele necesare pentru a acoperi toate creşterile preconizate în 2025 (spre 1,7 miliarde lei) - nu şi de reformă, am încercat să completez acest fond de burse în 2026 cu resurse europene. Astfel, am alocat suplimentar 60 de milioane de euro din fonduri europene, în final, fondul de burse pe tot anul 2026 urmând să fie tot în jur de 1,5 miliarde de lei”, explică Daniel David.

Fostul ministru subliniază că aceste resurse europene au rolul de a suplimenta bugetul existent. „Aşadar, cele 60 de milioane de euro completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc!”, precizează el.

Daniel David a prezentat și datele privind bugetul burselor studențești din ultimii ani, pentru a clarifica discuțiile apărute recent în spațiul public.

Potrivit acestuia, în 2023 fondul total destinat burselor pentru studenți a fost de aproximativ 0,9 miliarde de lei. În acel an erau eligibili atât studenții de la buget, cât și cei de la taxă, iar bursele puteau fi acordate pe o perioadă de 12 luni.

În 2024, fondul a crescut până la aproximativ 1,5 miliarde de lei, iar condițiile de eligibilitate au rămas aceleași: studenții de la buget și cei care plătesc taxă puteau primi bursă, iar plata se făcea pe parcursul întregului an.

Situația s-a modificat în 2025, după adoptarea Legea 141/2025. În urma acestor măsuri fiscal-bugetare, fondul total pentru burse a rămas tot la aproximativ 1,5 miliarde de lei, însă criteriile de acordare s-au schimbat.

Astfel, au devenit eligibili doar studenții finanțați de la buget, iar bursele au fost plătite numai în perioada studiilor, nu pe durata întregului an. Excepția o reprezintă doctoranzii, care continuă să primească bursele timp de 12 luni. Universitățile au primit însă posibilitatea de a susține din fonduri proprii burse pentru toți studenții, indiferent dacă sunt la buget sau la taxă, și pe toată durata anului.

În discuțiile purtate în noiembrie și decembrie 2025, cele 60 de milioane de euro din fonduri europene ar urma să fie utilizate mai flexibil. Aceste resurse ar putea fi direcționate inclusiv către studenții care plătesc taxă și ar putea acoperi burse acordate pe tot parcursul anului universitar.

Inițiativa a fost gândită ca o soluție temporară pentru menținerea nivelului burselor în perioada presiunilor fiscal-bugetare, urmând ca din 2027 fondul să fie acoperit din nou integral din bugetul de stat.

Daniel David afirmă că, la momentul plecării sale din funcția de ministru al Educației și Cercetării, în decembrie 2025, aceasta era formula pregătită pentru finanțarea burselor studențești.

„Cum se vor desfăşura lucrurile acum depinde de noua structură a ministerului, dar sunt convins că vor încerca să păstreze ideea (şi mecanismele pe care le-am propus) ca fondul de burse pe anul 2026 să nu fie mai mic decât cel din anul 2025 şi 2024. Sigur, asta va trebui să facă parte din procesul mai complex de stabilire a bugetului pe anul 2026, care nu depinde doar de minister”, menţionează Daniel David.

„Suportul Guvernului (cu acordul premierului), inclusiv colaborarea cu alte ministere (MIPE şi implicarea ministrului), a fost decisiv, alături de disponibilitatea Comisiei Europene de a aproba acest demers (cu implicarea doamnei Roxana Mînzatu), inclusiv suportul unor europarlamentari români (unii anunţând asta şi public)”, spune el.

Potrivit lui Daniel David, inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării, din resurse europene aflate la dispoziția instituției, după consultări cu reprezentanții naționali ai studenților.

„Dar în final demersul a fost iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din resursele sale (fonduri europene), după discuţiile cu reprezentanţii naţionali ai studenţilor”, conchide fostul ministru.