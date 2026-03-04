Mii de studenți români vor primi burse din fonduri europene. Suma lunară acordată tinerilor

Aproximativ 39.300 de studenți din România vor beneficia de burse finanțate din fonduri europene, în urma unui demers inițiat de europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Acesta solicită universităților să depună listele cu studenții eligibili până la data de 6 martie, pentru ca beneficiarii să poată primi lunar suma de 925 de lei.

Măsura vine în contextul reducerii bugetului național alocat burselor studențești. După scăderea fondului de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei, Nicu Ștefănuță s-a adresat Comisiei Europene pentru a identifica o posibilă sursă alternativă de finanțare.

„După diminuarea fondului de burse de la 1.7 miliarde de lei la 1.2 miliarde de lei, Nicu Ştefănuţă s-a adresat Comisiei Europene pentru a afla ce sursă de finanţare europeană ar putea fi folosită pentru a acoperi bursele studenţilor. Răspunsul Comisiei a fost clar: banii pot veni din Fondul Social European, ca urmare a demersurilor iniţiate de Guvernul României”, se arată într-un comunicat de presă.

Ulterior, europarlamentarul a avut întâlniri oficiale cu ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, precum și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a explica mecanismul prin care aceste fonduri pot fi utilizate. Ministerul Educației și Cercetării a pus în aplicare soluția identificată, realizând pașii necesari pentru accesarea resurselor din Fondul Social European.

Începând de marți, instituțiile de învățământ superior pot accesa programul și pot transmite listele cu studenții care urmează să beneficieze de bursă. Apelul este deschis timp de patru zile.

Universitățile au responsabilitatea de a identifica și selecta studenții eligibili, de a verifica documentele justificative, de a valida datele în platforma dedicată, de a încheia contractele, de a confirma lunar beneficiarii și de a efectua plățile, precum și de a transmite documentele justificative conform metodologiei stabilite.

„Fac un apel către toate universităţile din ţară să aplice până pe 6 martie! Studenţii au nevoie urgentă de acest sprijin! Pentru mulţi, această sumă va face diferenţa dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar. A fi student nu ar trebui să fie un lux, iar aceste burse sunt esenţiale pentru foarte mulţi tineri”, declară Nicu Ştefănuţă.

Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului Verzilor din Parlamentul European (Greens/EFA) și ocupă funcția de vicepreședinte al instituției. În prezent, este membru al Comisiei pentru Bugete și al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, fiind totodată supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și în Comisia pentru Sănătate Publică.