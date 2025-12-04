Bursele studenților, negociate de ministrul Educației cu Comisia Europeană

În cursul acestei luni, autorităţile din România vor primi răspunsul din partea instituţiilor europene privind folosirea fondurilor pentru acordarea burselor studenţilor, spune Daniel David, ministrul Educației. Potrivit oficialului, bugetul de stat ar urma să fie completat cu 60 de milioane de euro.

Ministrul a adăugat că, dacă Bruxellesul aprobă solicitarea României, valoarea burselor studenţilor va reveni aproape la nivelul din 2024.

„Cu bursele suntem în faza următoare: am discutat cu Comisia Europeană, aşteptăm acordul final, astfel încât să putem completa bugetul de stat cu, probabil, în jur de 60 de milioane de euro pentru studenţi. Acordul e aproape, e foarte avansat, plus 60 de milioane de euro, astfel încât să ne apropiem pentru studenţi”, a spus ministrul Educaţiei, la Digi 24.

El a subliniat că acest pas arată sprijinul pe care România îl primește ca stat membru al Uniunii Europene. Potrivit ministrului, instituțiile europene s-au arătat dispuse să îi susțină pe studenți.

„De ce este un lucru important? Este că am găsit această deschidere, uite, vezi când ai nevoie ce înseamnă să fii totuşi membru în Uniunea Europeană, că am găsit susţinere din partea Uniunii Europene pentru a-i susţine pe studenţi pe componenta socială, fie că sunt studenţi la zi sau studenţi la taxă”, a subliniat Daniel David.

Bursele studenților vor fi restabilite cu sprijin european, după demersurile inițiate de Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Acesta a purtat discuții timp de mai multe luni cu reprezentanții Comisiei Europene și cu ministerele din România, iar soluția propusă de el a fost preluată și pusă în aplicare de Ministerul Educației.

După ce fondul de burse a fost redus de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde, Nicu Ștefănuță a cerut Comisiei Europene să identifice o sursă de finanțare care ar putea acoperi diferența. Răspunsul instituției a fost ferm: banii pot proveni din Fondul Social European, cu condiția ca Guvernul României să facă solicitarea oficială.

Ulterior, europarlamentarul a avut discuții directe cu ministrul Educației, Daniel David, și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a explica modul în care poate fi aplicat mecanismul european de finanțare.

Nicu Ștefănuță este europarlamentar independent și primul român afiliat grupului Verzilor din Parlamentul European. Deține funcția de vicepreședinte al legislativului european și este membru în comisiile pentru Bugete, Industrie, Cercetare și Energie. De asemenea, este membru supleant în comisiile pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și pentru Sănătate Publică.