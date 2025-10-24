Bursele sociale pentru studenți, sub pragul lunar necesar. Cheltuielile pentru cazare și masă rămân pe umerii părinților

Bursele sociale acordate studenților în ultimii cinci ani au fost mult mai mici decât nivelul necesar pentru a acoperi toate cheltuielile de trai, potrivit unei analize făcute de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). În urma acestor calcule, studenții le cer reprezentanților Guvernului să acorde o importanță sporită fondului pentru burse și protecție socială, menționând că acesta reprezintă „o investiție în viitorul țării, nu o simplă cheltuială”.

Analiza evidențiază că efectele Legii Bolojan asupra burselor sociale se resimt puternic într-o țară care are cel mai mic număr de tineri absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană și unde veniturile studenților depind în mare măsură de sprijinul financiar al părinților.

Apelul vine după ce Legea 141/2025 a redus perioada de acordare a burselor sociale, care în ultimii ani acoperea toate cele 12 luni ale anului.

Alianța amintește și analiza publicată în 2020, care arăta că, ținând cont de cheltuielile de cazare și masă, bursele sociale ar fi trebuit să aibă un cuantum minim de 838 de lei — valoare mai mare decât cea propusă atunci de CNFIS și aprobată de Ministerul Educației, respectiv 580 de lei.

„Observăm cum de la an la an există creșteri mai degrabă simbolice în diverse zone ale educației, lipsite totuși de o regulă sau un raționament, care ne fac să credem că educația nu are prioritate și nici un loc permanent pe agenda publică a decidenților”, spun cei de la ANOSR.

ANOSR a actualizat analiza realizată în 2020, indexând valorile de atunci cu rata inflației pentru a calcula cuantumul minim necesar al bursei sociale în perioada 2020–2024, raportat la cheltuielile de cazare și masă. Rezultatele arată că, deși diferența s-a mai redus, bursele sociale calculate de Alianță au rămas constant peste nivelul celor acordate efectiv de universități.

Totuși, analiza subliniază că bursele stabilite pe baza tuturor cheltuielilor de trai ale unui student – care includ, pe lângă cazare și masă, costurile pentru materiale de studiu, transport, îmbrăcăminte și igienă personală – sunt semnificativ mai mari decât cele prevăzute prin ordin de ministru.

În 2020, ANOSR calcula că un student avea nevoie de 1.172 de lei lunar pentru un trai decent, aproape dublu față de suma acordată atunci prin ordin ministerial. Diferența s-a menținut ridicată și până în 2024, când valoarea ajustată cu inflația a ajuns la 1.587 de lei, comparativ cu 925 de lei, cât a stabilit Ministerul Educației.

„Această ignoranță ne plasează în prezent printre ultimele 6 țări care acordă mai puțin de 10% burse din numărul total de studenți înmatriculați în ciclul de studii universitare de licență, conform analizei Education and Training Monitor 2024 întocmite de Comisia Europeană. În aceeași analiză se menționează faptul că 10 sisteme din Uniunea Europeană oferă burse pentru un procent cuprins între 10% și 30% dintre studenții din această categorie, alte 5 sisteme oferă burse pentru mai mult decât 30% dintre studenți, iar state precum Danemarca, Luxemburg și Suedia oferă burse tuturor studenților care au nevoie și sunt eligibili pentru acestea”, arată ANOSR.

Raportul Comisiei Europene „Education and Training Monitor 2024” plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința proporției tinerilor cu studii superioare, cu vârste între 24 și 34 de ani. În timp ce media europeană arată că 45% dintre tineri au finalizat o facultate, în România procentul este de doar 22,5%, înregistrând o scădere în 2023 față de anul anterior.