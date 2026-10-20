Premierul Luca Niculescu a explicat cum intenționează Guvernul să găsească resurse pentru majorarea pensiilor, fără să depășească țintele de deficit bugetar. Printre soluțiile avute în vedere se numără îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, relansarea creșterii economice, atragerea investițiilor și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene. În prima sa conferință de presă după învestirea Guvernului, șeful Executivului a fost întrebat dacă vor fi introduse taxe noi, cum vor fi finanțate majorările de pensii și cum va reuși România să respecte angajamentele bugetare asumate.

Niculescu a subliniat că menținerea deficitului în limitele convenite reprezintă o prioritate, în condițiile în care România urmează să fie evaluată din nou de agențiile de rating la începutul anului viitor.

Premierul a explicat că România trebuie să respecte angajamentele internaționale privind deficitul bugetar și să păstreze încrederea agențiilor de rating. El a amintit că evaluările realizate la mijlocul acestui an au fost favorabile, dar la limită.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne cadrăm. Face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită, la mijlocul acestui an.

Acum avem vizita lor din nou la începutul anului viitor și eu îi vreau să-i mulțumesc ministrului Alexandru Nazare pentru efortul remarcabil pe care l-a făcut pentru ca România să rămână în această zonă, el, colegilor de la Banca Națională de asemenea, iar în ceea ce privește cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar. În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem face pentru ca cei mai vulnerabili să fie protejați”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a arătat că deciziile privind resursele bugetare disponibile vor fi luate după o evaluare mai clară a situației fiscale de la finalul anului.

Printre soluțiile prezentate de premier se numără îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale, creșterea economică și atragerea unor investiții suplimentare. Executivul intenționează, de asemenea, să folosească mai eficient fondurile europene disponibile.

„Vom face tot ce putem pentru a găsi resurse în spațiul fiscal-bugetar de care dispunem. Există câteva piste pe care le-am mai evocat, o colectare mai bună, deja ANAF-ul a început să colecteze mai bine, o creștere economică, pe care sperăm să o avem anul viitor, dacă vă uitați la prognoze, sunt de aproximativ 2%, și investiții, o creștere a investițiilor plus o utilizare cât mai bună a fondurilor europene. Și aici, împreună cu colegii de la Fonduri Europene, cu ministrul Ghigiu, vom acționa foarte repede în acest sens. Probabil chiar săptămâna viitoare vom avea mai multe vești. Și evident, nu vă ascund, aderarea României la OCD va debloca fonduri de investiții care nu investesc decât în țări OCDE. Sper că așa acest lucru să se întâmple foarte curând”, a afirmat premierul.

Niculescu a menționat că aderarea României la OCDE ar putea facilita accesul la capital provenit de la fonduri de investiții care își direcționează plasamentele către state membre ale organizației.

După ce Parlamentul a aprobat componența și programul de guvernare cu 280 de voturi favorabile, premierul le-a mulțumit formațiunilor și parlamentarilor care au susținut noul Executiv.

„A fost o zi importantă în Parlamentul României. Vreau să le mulţumesc parlamentarilor pentru votul acordat acestui guvern, pentru cele 280 de voturi primite. Este un vot care ne responsabilizează, care ne onorează, evident, dar în primul rând ne responsabilizează, pentru că, în condiţiile în care a fost acordat acest vot, vreau să le mulţumesc reprezentanţilor PSD pentru susţinere şi pentru implicarea în acest guvern. Vreau să le mulţumesc, de asemenea, şi unor formaţiuni precum Partidul Naţional Liberal, UDMR, Grupul Minorităţilor Naţionale şi tuturor acelor parlamentari care au susţinut acest guvern”, a spus Luca Niculescu într-o declaraţie de presă susţinută la Parlament.

Premierul a vorbit și despre efectele perioadei de instabilitate politică, pe care le-a asociat cu presiuni economice resimțite de populație.

„Încheiem astfel, azi, 5 luni şi jumătate de criză politică, care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creşterea şomajului, costuri pe care le simţim şi în situaţia economică, în situaţia geopolitică”, a mai spus șeful Guvernului.

Luca Niculescu a subliniat că România avea nevoie de un guvern cu puteri depline, capabil să înceapă imediat aplicarea programului de guvernare.

„Din această seară, România are un guvern cu puteri depline, ne apucăm imediat de vreabă, prima şedinţă de guvern va fi în această seară şi, chiar dacă venim din medii şi orizonturi diferite, chiar dacă unii din această echipă sunt politicieni, unii cu multă experienţă politică, iar alţii sunt independenţi, sunt din lumea academică, sunt din lumea artistică, vom forma o echipă şi vom lucra împreună”, a declarat premierul.

Membrii Cabinetului Niculescu au depus jurământul la Palatul Cotroceni, după votul de învestitură din Parlament. Prima ședință de guvern a fost programată pentru aceeași seară.