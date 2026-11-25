Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că experiența războiului din Ucraina arată necesitatea accelerării modernizării forțelor armate și adaptării pregătirii militarilor la noile realități de pe front. Declarația a fost făcută miercuri, 25 noiembrie, după participarea la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene, desfășurată la Bruxelles, unde oficialii militari au discutat despre securitatea europeană, sprijinul acordat Ucrainei și dezvoltarea capacităților de apărare.

Generalul Gheorghiță Vlad a participat la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene alături de șefii apărării din statele membre. Discuțiile au vizat evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și din zonele maritime învecinate, continuarea sprijinului militar pentru Ucraina, dezvoltarea capacităților militare europene și întărirea structurilor de comandă și control.

„O Europă mai sigură înseamnă o Europă mai bine pregătită să răspundă provocărilor de securitate, capabilă să acţioneze coordonat şi să îşi asume responsabilităţi în domeniul apărării. Am participat, la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene, alături de omologii mei din statele membre. Am discutat despre evoluţiile mediului de securitate din Orientul Mijlociu şi din zonele maritime adiacente, continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei, dezvoltarea capabilităţilor militare europene şi consolidarea structurilor de comandă şi control”, a transmis șeful Statului Major al Apărării.

Experiența conflictului din Ucraina reprezintă, în opinia generalului, un argument pentru accelerarea procesului de modernizare a armatei și pentru actualizarea modului în care sunt pregătiți militarii.

„Potrivit acestuia, experienţa războiului din Ucraina ne arată cât de important este să accelerăm procesul de modernizare a forţelor armate, să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă şi să transformăm lecţiile identificate în soluţii concrete.”

În timpul reuniunii de la Bruxelles, Gheorghiță Vlad a avut o întrevedere și cu omologul său din Luxemburg. Cei doi oficiali au abordat colaborarea militară dintre cele două țări, atât prin intermediul NATO, cât și al Uniunii Europene.

„În marja reuniunii, am avut o întrevedere cu omologul meu din Luxemburg, în cadrul căreia am discutat despre cooperarea militară dintre ţările noastre, atât în cadrul NATO, cât şi al Uniunii Europene. Pentru România, consolidarea dimensiunii europene a apărării, în complementaritate cu NATO, reprezintă o contribuţie directă la securitatea naţională şi colectivă”, a transmis generalul.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că una dintre temele importante ale reuniunii a fost continuarea sprijinului militar pentru Ucraina. Participanții au analizat situația de pe front, necesarul de echipamente și capacități militare, prioritățile de pregătire și lecțiile desprinse din conflict.

„În cadrul sesiunii dedicate sprijinului militar acordat Ucrainei discuţiile au vizat evoluţiile din teatrul de operaţii, necesităţile în materie de capabilităţi militare, priorităţile de instruire şi lecţiile identificate pe câmpul de luptă. Un accent deosebit a fost pus pe adaptarea activităţilor desfăşurate în cadrul Misiunii de Asistenţă Militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei (EUMAM UA) la cerinţele operaţionale actuale ale forţelor armate ucrainene”, a transmis Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării, șefii apărării din statele membre au evaluat și progresele înregistrate în consolidarea capacității de apărare europene.

Printre subiectele abordate s-au numărat dezvoltarea capacităților strategice de sprijin, aplicarea recomandărilor din Raportul anual privind pregătirea pentru apărare și valorificarea rezultatelor procesului anual coordonat de evaluare a apărării (CARD).

La finalul reuniunii de la Bruxelles a fost organizată și alegerea noului Director General al Statului Major Militar al UE (DGEUMS) și a Directorului Capabilității Militare de Planificare și Conducere (DMPCC).