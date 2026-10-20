Pierderea cărții de muncă nu înseamnă că românii își pierd automat dreptul de a dovedi anii lucrați înainte de pensionare. Există mai multe modalități prin care aceștia pot demonstra vechimea acumulată, inclusiv prin adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de instituțiile și operatorii care păstrează arhivele societăților. Pentru persoanele care nu mai au documentul original, primul pas este să clarifice situația actelor și să identifice sursele din care pot obține dovezile necesare, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Cartea de muncă a fost eliminată oficial de la 1 ianuarie 2011, iar evidența salariaților a trecut la sistemele informatice. Cu toate acestea, documentul rămâne important pentru stabilirea perioadelor de activitate desfășurate înainte de 1 aprilie 2001, atunci când informațiile privind vechimea și contribuțiile nu erau gestionate în același mod ca în prezent.

Pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiile de cotizare sunt gestionate prin sistemul informatic administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie pot fi preluate din bazele de date instituționale, fără ca solicitantul să fie nevoit să obțină automat adeverințe de la fiecare fost angajator.

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 1 aprilie 2010), toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii. Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute, să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, situația poate fi diferită. În cazul în care informațiile nu pot fi verificate prin evidențele disponibile, persoanele interesate trebuie să prezinte documente care să ateste activitatea profesională desfășurată.

Persoanele care și-au pierdut carnetul de muncă pot începe demersurile prin publicarea unui anunț privind pierderea documentului în Monitorul Oficial. Solicitarea se poate transmite online, prin formularul pus la dispoziție pe platforma instituției.

Cererea de publicare trebuie completată și semnată, iar solicitantul trebuie să atașeze o copie a actului de identitate. Dacă există o copie a carnetului de muncă, aceasta poate fi depusă, de asemenea, alături de celelalte documente.

Publicarea anunțului reprezintă un pas administrativ, însă nu înlocuiește dovezile necesare pentru stabilirea vechimii. Persoana care se pregătește să iasă la pensie trebuie să verifice ce perioade de activitate sunt înregistrate și pentru care dintre ele sunt necesare documente suplimentare.

Dacă persoana a lucrat la o societate care încă funcționează, aceasta poate solicita angajatorului o adeverință care să ateste perioada lucrată și funcția ocupată. În funcție de documentele existente și de cerințele aplicabile, adeverința poate include și informații despre salariile obținute sau alte venituri relevante pentru calculul pensiei.

Aceste informații pot avea un rol important în stabilirea drepturilor de pensie, mai ales atunci când documentele vechi lipsesc sau conțin date care trebuie completate.

Solicitanții trebuie să verifice dacă adeverințele sunt întocmite pe baza documentelor oficiale și dacă includ toate informațiile necesare pentru perioada pe care doresc să o dovedească.

În situația în care fostul angajator și-a încetat activitatea, românii pot solicita documentele de la deținătorul legal al arhivei societății. Acesta poate fi un operator economic autorizat de Arhivele Naționale, care păstrează documente de personal și state de plată ale fostei firme.

Prin intermediul acestor arhive, persoanele interesate pot încerca să obțină dovezi privind vechimea, funcția deținută și veniturile realizate în perioadele respective.

Este important ca solicitarea să identifice cât mai clar fostul angajator și intervalul de timp pentru care sunt necesare informațiile. Aceste detalii pot facilita identificarea documentelor și eliberarea adeverințelor.

Există și situații în care documentele nu mai pot fi găsite, iar arhivele nu conțin informațiile necesare. În asemenea cazuri, persoanele interesate pot analiza posibilitatea folosirii altor mijloace de probă, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru situațiile complexe, reconstituirea unor elemente legate de vechimea în muncă sau de drepturile de pensie poate ajunge inclusiv în instanță. Soluția depinde de documentele disponibile, de natura informațiilor care trebuie demonstrate și de prevederile legale aplicabile.

Prin urmare, pierderea cărții de muncă nu înseamnă automat că anii lucrați nu mai pot fi luați în calcul la pensionare. Persoanele aflate în această situație trebuie să verifice mai întâi evidențele Casei de Pensii, apoi să solicite documentele necesare de la foștii angajatori sau de la deținătorii arhivelor, dacă este nevoie.