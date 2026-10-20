Persoanele care au realizat peste 25 de ani de cotizare contributivă pot beneficia de puncte suplimentare la pensie în 2026, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Aceste puncte de stabilitate se adaugă punctajului acumulat în timpul activității profesionale și pot crește valoarea pensiei, în funcție de numărul de ani lucrați și de contribuțiile înregistrate.

Regula este importantă pentru angajații care se apropie de pensionare, dar și pentru cei care au deja o pensie stabilită în sistemul public. În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, astfel că fiecare punct suplimentar de stabilitate contribuie cu 81 de lei la cuantumul brut al pensiei, înainte de eventualele rețineri aplicabile.

Potrivit articolului 85 din Legea nr. 360/2023, punctele de stabilitate se acordă pentru anii de cotizare contributivă care depășesc pragul de 25 de ani. Numărul acestora crește în funcție de durata perioadei lucrate.

Concret, formula de calcul este următoarea:

Între 25 și 30 de ani de cotizare: se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste pragul de 25 de ani.

Între 30 și 35 de ani de cotizare: se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an din acest interval.

Peste 35 de ani de cotizare: se acordă un punct pentru fiecare an realizat în plus.

Legea prevede acordarea proporțională a punctelor și pentru fracțiunile de an. Prin urmare, nu este necesar ca o persoană să acumuleze încă un an calendaristic complet pentru ca perioada suplimentară de cotizare să fie luată în calcul.

Este important de precizat că aceste puncte se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în sistemul public de pensii, nu automat pentru orice perioadă considerată vechime în muncă.

Pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizate cu valoarea punctului de referință. În 2026, aceasta este de 81 de lei, conform prevederilor legislative în vigoare.

Astfel, punctele de stabilitate pot avea următorul efect asupra pensiei brute:

Valorile din tabel sunt exemple de calcul, presupunând că întreaga perioadă indicată reprezintă stagiu de cotizare contributiv eligibil. Sumele reprezintă efectul punctelor de stabilitate asupra pensiei brute, nu valoarea totală a pensiei.

Calculul arată că durata activității profesionale poate avea un impact semnificativ asupra venitului de la pensionare. Totuși, punctele de stabilitate nu sunt singurul element care determină cuantumul pensiei.

Pe lângă punctele de stabilitate, valoarea pensiei depinde de punctajele anuale acumulate de-a lungul carierei. Acestea sunt influențate de veniturile pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale, raportate la câștigul salarial mediu brut relevant pentru fiecare perioadă.

Prin urmare, două persoane cu aceeași vechime pot primi pensii diferite dacă au avut salarii diferite sau au acumulat punctaje anuale diferite. Punctele de stabilitate recompensează durata stagiului contributiv eligibil, dar nu înlocuiesc punctajul obținut prin contribuțiile aferente veniturilor profesionale.

De asemenea, legea stabilește că punctele de stabilitate nu se acordă pentru perioadele în care o persoană cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi speciale cu venituri asigurate conform legii.

Persoanele care vor să afle dacă beneficiază de puncte de stabilitate trebuie să verifice stagiul de cotizare contributiv recunoscut de casa teritorială de pensii și punctajele înregistrate în dosarul personal.

Documentele privind activitatea profesională, veniturile realizate și perioadele pentru care s-au plătit contribuții pot fi importante pentru stabilirea corectă a drepturilor de pensie. Dacă există diferențe între evidențele personale și datele folosite la calcul, situația poate fi clarificată printr-o solicitare adresată casei teritoriale de pensii.

În concluzie, în 2026, persoanele cu peste 25 de ani de cotizare contributivă pot beneficia de puncte suplimentare care cresc pensia. Valoarea finală depinde atât de punctele de stabilitate acumulate, cât și de punctajul realizat pe parcursul întregii cariere.