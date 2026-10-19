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Drepturile rămase după decesul unui pensionar. Ce se poate pierde dacă familia nu depune o cerere la timp

Drepturile rămase după decesul unui pensionar. Ce se poate pierde dacă familia nu depune o cerere la timpPensionari. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Pensiile care nu au fost încasate de titular pot ajunge la membrii familiei sau la moștenitorii acestuia, însă plata nu se face automat. Persoanele îndreptățite trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparținea pensionarul și să prezinte documentele care dovedesc dreptul de a primi banii. Solicitarea trebuie făcută în termenul general de prescripție de trei ani, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Familia poate solicita pensia rămasă neîncasată

Sumele cuvenite unui pensionar, dar neridicate până la decesul acestuia, pot fi recuperate de persoanele care au dreptul legal să le primească. Printre aceste drepturi bănești se numără pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul, precum și eventualele diferențe rezultate din recalcularea pensiei sau alte restanțe stabilite ulterior.

Recuperarea banilor se face la cerere, prin casa teritorială de pensii competentă, instituție aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Prin urmare, rudele sau moștenitorii trebuie să inițieze procedura și să prezinte actele necesare pentru dovedirea calității lor.

bani

bani / sursa foto: dreamstime.com

Legea stabilește cine poate primi banii

Plata sumelor de pensie rămase neîncasate se face unei singure persoane îndreptățite, potrivit ordinii prevăzute de reglementările aplicabile.

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Astfel, banii pot fi solicitați de soțul supraviețuitor sau de părintele pensionarului. Dacă aceste persoane nu există, dreptul poate reveni moștenitorilor, potrivit regulilor generale privind succesiunea.

În cazul moștenitorilor, este necesar ca sumele respective să fie incluse în masa succesorală. Plata se realizează pe baza certificatului de moștenitor, care atestă drepturile persoanei ce solicită banii.

Solicitanții trebuie să pregătească documentele necesare

Pentru recuperarea pensiei neîncasate, persoana îndreptățită trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparținea pensionarul. Dosarul trebuie să conțină documentele care confirmă decesul și legătura dintre solicitant și persoana care primea pensia.

În funcție de situație, actele necesare sunt:

  • cererea pentru plata sumelor rămase neîncasate;
  • certificatul de deces, în original și copie;
  • actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
  • documentele de stare civilă care dovedesc calitatea de soț sau soție ori gradul de rudenie cu pensionarul, în original și copie;
  • certificatul de moștenitor, în original și copie, atunci când solicitarea este formulată de moștenitori.

Documentele trebuie să permită verificarea identității solicitantului și a calității în care acesta cere plata. În cazul moștenitorilor, certificatul de moștenitor trebuie să includă drepturile bănești respective în masa succesorală.

Dreptul de a cere banii se prescrie în trei ani

Persoanele care au dreptul să recupereze pensia neîncasată trebuie să respecte termenul legal de prescripție. Potrivit informațiilor prezentate, solicitarea poate fi formulată în termenul general de trei ani, calculat de la data decesului sau, după caz, de la data la care rămâne definitivă hotărârea judecătorească de declarare a decesului.

Depășirea acestui interval poate duce la pierderea posibilității de a recupera sumele respective. Din acest motiv, persoanele îndreptățite trebuie să verifice situația și să depună cererea în termenul prevăzut de lege.

Plata nu se face automat după decesul pensionarului

Banii rămași neîncasați nu sunt transferați automat familiei. Recuperarea lor presupune depunerea unei solicitări la instituția competentă și prezentarea documentelor care demonstrează dreptul la plată.

Persoanele care se află într-o asemenea situație trebuie să stabilească dacă pot solicita sumele în calitate de soț supraviețuitor, părinte sau moștenitor și să pregătească actele corespunzătoare. Respectarea termenului de trei ani este esențială pentru ca drepturile bănești rămase neîncasate să poată fi revendicate.

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