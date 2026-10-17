Economie

Pensiile din România înainte de indexarea din 2027. Câți bani primesc pensionarii

Pensiile din România înainte de indexarea din 2027. Câți bani primesc pensionarii Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Ministrul propus al Muncii, Florin Manole, a declarat că pensiile vor fi indexate, însă nu a precizat cu cât ar putea crește veniturile pensionarilor. Stabilirea sumelor urmează să fie discutată cu premierul desemnat, Luca Niculescu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în condițiile în care Guvernul trebuie să respecte ținta de deficit bugetar.

„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele”, a declarat Florin Manole.

Ministrul propus a precizat că valoarea indexării va depinde de resursele disponibile. „Pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea”, a adăugat acesta.

Indexarea pensiilor în 2027

Florin Manole a afirmat că indexarea pensiilor se numără printre cele zece priorități asumate de PSD după decizia de a intra la guvernare.

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Ministrul propus al Muncii s-a arătat încrezător că Alexandru Nazare va susține demersul pentru creșterea pensiilor. „Eu nu cred că domnul Nazare îl va lua pe nu în brațe”, a spus Manole.

Discuțiile cu premierul desemnat și cu ministrul Finanțelor urmează să clarifice sumele care ar putea fi alocate, fără depășirea limitei de deficit bugetar.

Câți pensionari erau în România în septembrie 2026

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Pensionari. Sursa foto: AI

La sfârșitul lunii septembrie 2026, România avea 4.674.614 pensionari, cu 2.725 mai puțini decât în luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Pensia medie la nivel național era de 2.785 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 miliarde de lei. Dintre pensionarii înregistrați, 503.353 aveau perioade lucrate în agricultură. Pentru această categorie, pensia medie era de 708 lei.

Pensia medie pentru limită de vârstă a depășit 3.100 de lei

Cei mai mulți pensionari, respectiv 3.778.651 de persoane, primeau pensie pentru limită de vârstă. Dintre aceștia, 2.152.111 erau femei, iar pensia medie pentru această categorie ajungea la 3.119 lei.

În septembrie 2026, alte categorii de pensionari au înregistrat următoarele valori:

Pensii anticipate: 58.144 de beneficiari, cu o pensie medie de 2.423 de lei;

Pensii de invaliditate: 388.541 de beneficiari, cu o pensie medie de 1.071 de lei;

Pensii de urmaș: 449.193 de beneficiari, cu o pensie medie de 1.511 lei.

Din totalul persoanelor care primeau pensie de invaliditate, 46.196 aveau gradul I, iar pensia medie pentru această categorie era de 938 de lei.

Potrivit datelor CNPP, în aceeași lună, 85 de pensionari primeau ajutor social, în valoare medie de 542 de lei.

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