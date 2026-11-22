Pensiile din România ar putea fi majorate cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul va aplica procentul avansat de ministrul Muncii. În acest scenariu, pensia medie ar ajunge la aproximativ 3.027 de lei, cu aproape 206 lei mai mult decât în prezent. Pentru pensionarii care încasează 1.500 de lei, creșterea ar însemna 109,50 lei, în timp ce la o pensie de 2.000 de lei majorarea ar fi de 146 de lei.

Premierul Luca Niculescu a declarat că pensiile vor crește anul viitor, însă nu a confirmat procentul de 7,3% propus de ministrul Muncii. Șeful Guvernului a precizat că bugetul pentru 2027 va fi pregătit până la sfârșitul acestui an, iar valoarea indexării și fondurile necesare urmează să fie stabilite în cadrul discuțiilor bugetare.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice pentru septembrie 2026, în sistemul asigurărilor sociale de stat erau înregistrați 4.572.742 de pensionari. Pensia medie era de 2.821 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în luna respectivă se ridica la aproximativ 12,9 miliarde de lei.

Dacă Guvernul va aproba indexarea de 7,3%, majorările ar arăta astfel:

Pentru o pensie de 1.000 de lei, creșterea ar fi de 73 de lei, iar venitul lunar ar ajunge la 1.073 de lei.

Pentru o pensie de 1.500 de lei, majorarea ar fi de 109,50 lei, iar pensia ar ajunge la 1.609,50 lei.

Pentru o pensie de 2.000 de lei, creșterea ar fi de 146 de lei, până la 2.146 de lei.

Pentru o pensie de 2.500 de lei, majorarea ar fi de 182,50 lei, iar noua valoare ar ajunge la 2.682,50 lei.

Pentru pensia medie actuală, de 2.821 de lei, creșterea ar fi de aproximativ 205,93 lei, până la 3.026,93 lei.

Pentru o pensie de 3.000 de lei, majorarea ar fi de 219 lei, iar venitul lunar ar ajunge la 3.219 lei.

Pentru o pensie de 3.500 de lei, creșterea ar fi de 255,50 lei, până la 3.755,50 lei.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, majorarea ar fi de 292 de lei, iar pensia ar ajunge la 4.292 de lei.

Pentru o pensie de 5.000 de lei, creșterea ar fi de 365 de lei, până la 5.365 de lei.

Calculele sunt simulări realizate prin aplicarea procentului de 7,3% la pensiile actuale. Ele nu reprezintă valori confirmate oficial de Guvern.

O indexare de 7,3% ar avea un impact important asupra bugetului de stat. Pornind de la cheltuielile lunare de aproximativ 12,9 miliarde de lei raportate de CNPP pentru septembrie 2026, majorarea ar însemna cheltuieli suplimentare de aproximativ 942 de milioane de lei în fiecare lună.

Dacă indexarea ar intra în vigoare de la 1 ianuarie și s-ar aplica pe întreg parcursul anului, costul suplimentar ar ajunge la aproximativ 11,3 miliarde de lei. Calculul presupune menținerea numărului de pensionari și a structurii actuale a drepturilor de pensie. Cheltuiala efectivă ar putea fi diferită în funcție de evoluția numărului de beneficiari și de eventualele modificări legislative.

Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede actualizarea anuală, în luna ianuarie, a valorii punctului de referință. Formula ia în calcul rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Aplicarea mecanismului a fost însă suspendată pentru anii 2025 și 2026, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate de autorități. În această perioadă, pensiile nu au beneficiat de indexarea anuală prevăzută de lege, în timp ce prețurile au continuat să crească.

Ministrul Muncii susține că majorarea din 2027 ar trebui să recupereze o parte din pierderea puterii de cumpărare. Procentul de 7,3% nu a fost însă aprobat de Guvern și rămâne, deocamdată, o propunere.

Casa Națională de Pensii Publice a transmis că este pregătită să aplice o eventuală majorare de la 1 ianuarie 2027, dar are nevoie de un act normativ care să stabilească procentul. Președinta instituției, Valentina Robu, a explicat că CNPP nu decide valoarea indexării, ci pune în aplicare prevederile legale după adoptarea acestora.

Deocamdată, singura garanție oferită de premier este că pensiile vor crește anul viitor. Procentul final și suma necesară pentru finanțarea majorării vor fi stabilite odată cu pregătirea bugetului pentru 2027.