Guvernul de la Roma intervine ferm în urma protestelor violente care au zguduit nordul Italiei la sfârșitul săptămânii trecute. Premierul italian Giorgia Meloni a confirmat mobilizarea a 500 de militari în Milano până la finalul acestui an, scopul principal fiind sprijinirea forțelor de poliție în menținerea ordinii publice și prevenirea noilor escaladări.

Decizia vine pe fondul unor confruntări extrem de dure între protestatari și forțele de ordine, desfășurate sâmbătă și duminică în capitala lombardă. Recompunerea climatului de siguranță a devenit o prioritate absolută pentru autoritățile italiene.

În cadrul ședinței desfășurate marți, executivul italian a adoptat un set riguros de reglementări destinate combaterii huliganismului și vandalismului urban. Printre noile prevederi se numără facilitarea procedurilor de plasare în detenție a minorilor implicați în acte de violență, aplicarea de amenzi părinților acestora în caz de pagube materiale și introducerea oficială a infracțiunii de participare violentă la o manifestație.

Măsurile au fost anunțate direct de șefa Guvernului într-un mesaj video transmis publicului. Referindu-se la diferența clară dintre exprimarea democratică și actele de distrugere, premierul a punctat ferm poziția conducerii statului. „A manifesta este un drept, dar vandalizarea oraşelor noastre nu este”, subliniază Meloni.

Confruntările de la sfârșitul săptămânii au transformat centrul financiar și al modei din Milano într-un teatru de operațiuni. Manifestațiile, la care au participat liceeni, studenți, fermieri și șoferi revoltați de creșterea costului vieții, au degenerat rapid în jafuri și acte de vandalism.

În urma bilanțului preliminar, sute de persoane au fost reținute de poliție, iar zeci de agenți au suferit vătămări corporale. Prejudiciile economice sunt considerabile, mai multe magazine de lux fiind forțate să își suspende activitatea. Unele branduri renumite au ales să își retragă marfa din vitrine și să investească masiv în măsuri suplimentare de pază și securitate.

Situația rămâne extrem de tensionată, în condițiile în care noi mișcări de stradă sunt anunțate pentru sâmbăta aceasta. Din acest motiv, executivul analizează introducerea unor restricții mai ample privind adunările publice.

Membrii Guvernului au condamnat la unison distrugerile provocate în timpul demonstrațiilor. Vicepremierul Matteo Salvini a caracterizat evenimentele drept rușinoase și a anticipat din timp intervenția decisivă a statului prin trimiterea efectivelor militare.

La rândul său, ministrul Apărării, Guido Crosetto, a explicat că noile dispoziții legale le vor oferi militarilor mobilizați atribuții extinse, similare celor pe care le au cadrele din poliție.

Reacția dură a premierului a fost vizibilă încă din primele ore de după izbucnirea incidentelor. Giorgia Meloni îi cataloga sâmbătă pe autorii violențelor drept nişte „derbedei care exploatează manifestaţiile pentru a semăna haos, a-i agresa pe cei care garantează securitatea şi care ţin oraşe întregi ostatice”.

Liderul de la Roma a reiterat că acțiunile ilegale nu vor fi tolerate sub nicio formă sub pretextul liberei exprimări. „A manifesta este un drept. Incendierea şi însângerea oraşelor noastre nu este”, denunţa ea pe X.

Valul de nemulțumiri sociale reprezintă o testare importantă pentru executivul de extremă dreapta, într-un context politic sensibil. Giorgia Meloni urmează să înfrunte alegerile din 2027, unde temele centrale de dezbatere vor fi evoluția economiei, securitatea cetățenilor și gestionarea fenomenului migrației.