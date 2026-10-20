Un val de proteste declanșat de transportatorii rutieri din sudul Italiei pune sub semnul întrebării producția națională de paste, unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale gastronomiei și economiei italiene. Blocajele rutiere provocate de creșterea accentuată a prețurilor la combustibil și a costului general al vieții au împiedicat aprovizionarea cu ingrediente esențiale, forțând fabricile să își reducă sau chiar să își suspende complet activitatea, conform datelor transmise de agenția Reuters.

Producătorul Rummo, o companie de referință cu sediul în regiunea Campania, a confirmat marți sistarea operațiunilor de producție din cauza lipsei de materii prime. Situația afectează o mare parte din industria de profil din regiunile sudice, considerate centrul nevralgic al acestei industrii.

Problemele raportate de Rummo nu reprezintă un caz izolat, ci o tendință generalizată în regiunile Campania, Puglia și Sicilia. Directorul general al companiei Rummo, Cosimo Rummo, a subliniat gravitatea situației într-o declarație acordată cotidianului "la Repubblica".

"Acest lucru înseamnă că partea cea mai mare a producţiei de paste a Italiei s-a oprit sau este pe cale să se oprească", a spus Cosimo Rummo.

Un alt nume important din industrie, La Molisana, ale cărui facilități de producție sunt amplasate în regiunea Molise, a raportat marți o scădere substanțială a volumului de paste produse. Compania a fost nevoită să folosească rezervele strategice de grâu și griș pentru a menține active o parte din linii.

Riscantul blocaj din transporturi amenință să destabilizeze întregul lanț alimentar italian. Asociația reprezentativă a industriei de morărit din Italia, Italmopa, a tras un semnal de alarmă încă de săptămâna trecută cu privire la efectele de lanț ale acestei crize. Reprezentanții asociației au indicat că o prelungire a protestelor va împinge tot mai multe mori și fabrici spre sistarea activității, afectând grav aprovizionarea pieței.

În încercarea de a deamorsa conflictul social și de a debloca arterele rutiere, Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni caută soluții urgente de sprijin pentru sectorul transporturilor. După consultările purtate marți cu reprezentanții camionagiilor, viceministrul Infrastructurii, Edoardo Rixi, a anunțat lansarea iminentă a unui pachet financiar de sprijin în valoare de peste 150 de milioane de euro destinat transportatorilor rutieri.

În paralel cu măsurile economice, executivul de la Roma pregătește acțiuni de securitate mai severe pentru menținerea ordinii publice. Decizia vine în urma tensiunilor și tulburărilor de stradă înregistrate în weekend la Milano și în alte centre urbane din nord, unde populația a protestat împotriva valului inflaționist.

Blocarea drumurilor naționale, a autostrăzilor și a porturilor strategice din Sicilia și din sudul țării a generat perturbări majore în viața cotidiană a cetățenilor. În numeroase localități s-au înregistrat penurii de alimente pe rafturile magazinelor și aglomerații masive la stațiile de alimentare.

Locuitorii din regiunile afectate resimt direct efectele blocajului, fiind nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a-și asigura resursele de bază.

"Oamenii încercau să ia tot ce mai rămăsese. A trebuit să merg într-un oraş din apropiere şi mi-am făcut provizii de făină şi de alimente pe care le consumăm cel mai frecvent", a declarat Zineb Boutimah, în vârstă de 45 de ani, care locuieşte în Locri, un oraş din provincia sudică Reggio Calabria.

Impactul acestei crize este semnificativ pentru economia națională. Conform unui raport realizat de consultanții de la TEHA Group și publicat în luna septembrie, lanțul de aprovizionare și producție de paste din Italia a generat anul trecut venituri totale de 13,5 miliarde de euro. Oprirea prelungită a activității în acest sector riscă să producă pagube financiare considerabile și să afecteze livrările atât pe piața internă, cât și la export.