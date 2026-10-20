Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protejarea pasagerilor. Banii pentru zborurile anulate, inclusiv cei plătiți prin intermediari, trebuie rambursați în cel mult 14 zile.

Noile prevederi urmăresc să clarifice drepturile călătorilor atunci când transportul este perturbat și să simplifice procedurile de solicitare a rambursărilor și despăgubirilor.

Regulile au fost aprobate marți, 20 octombrie 2026, cu 652 de voturi pentru, două împotrivă și opt abțineri. Pentru intrarea lor în vigoare, este necesară și aprobarea formală a Consiliului UE, urmată de publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit calendarului anunțat, noile norme urmează să se aplice de la 23 octombrie 2027, în paralel cu actualizarea regulilor privind drepturile pasagerilor aerieni.

Una dintre principalele modificări vizează biletele cumpărate prin agenții de turism sau platforme de rezervări online. În cazul anulării zborului, pasagerii vor avea dreptul la rambursarea integrală a sumelor achitate, inclusiv a eventualelor taxe de intermediere.

Procedura va avea două etape, cu termene distincte. Compania aeriană va trebui să transfere banii către intermediar în cel mult șapte zile, iar acesta va avea la dispoziție încă șapte zile pentru a restitui suma pasagerului.

Astfel, termenul total de rambursare nu va depăși 14 zile, conform regulilor adoptate de Parlamentul European. Intermediarii vor trebui, de asemenea, să informeze călătorii încă din momentul rezervării despre modalitățile de rambursare aplicabile.

Măsura urmărește să reducă incertitudinile care pot apărea atunci când pasagerul cumpără biletul printr-o platformă diferită de cea a companiei aeriene.

Noile norme prevăd introducerea unor formulare comune la nivelul Uniunii Europene, care vor putea fi folosite pentru solicitarea rambursărilor și despăgubirilor.

Formularele vor fi disponibile pe site-ul Comisiei Europene, în toate limbile UE și pentru toate tipurile de călătorii vizate. Pasagerii vor putea utiliza aceste documente standardizate sau formulare echivalente puse la dispoziție de transportatori.

Scopul este simplificarea procedurilor și facilitarea exercitării drepturilor, indiferent de țara în care a fost cumpărat biletul sau de mijlocul de transport utilizat.

Pachetul legislativ introduce și o prevedere importantă pentru persoanele cu dizabilități și pentru cele cu mobilitate redusă.

Atunci când prezența unui însoțitor este necesară, acesta va putea călători gratuit alături de persoana respectivă cu avionul. O astfel de facilitate există deja în cazul călătoriilor cu autobuzul, trenul sau vaporul.

Prin această măsură, instituțiile europene urmăresc să îmbunătățească accesibilitatea transportului și să reducă barierele întâmpinate de persoanele care au nevoie de asistență.

Regulamentul acordă autorităților naționale competențe sporite pentru verificarea respectării drepturilor pasagerilor. Acestea vor putea iniția din proprie inițiativă audituri, inspecții și interviuri cu transportatorii, fără să fie necesar să aștepte mai întâi o plângere din partea unui călător.

Măsura urmărește identificarea mai rapidă a eventualelor încălcări și aplicarea responsabilităților prevăzute de legislația europeană.

Raportorul Matteo Ricci, din grupul S&D, a susținut că noile reguli vor îmbunătăți protecția pasagerilor, inclusiv a celor care cumpără bilete prin intermediari, și vor consolida sprijinul pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Noile prevederi nu devin aplicabile imediat după votul Parlamentului European. Este necesară finalizarea procedurii legislative europene, iar data prevăzută pentru aplicare este 23 octombrie 2027.

Până atunci, pasagerii trebuie să țină cont de regulile deja aplicabile situației lor. Drepturile privind rambursarea, redirecționarea și despăgubirea depind de circumstanțele concrete ale perturbării și de legislația relevantă.

Pe scurt, schimbarea esențială este clarificarea termenului de rambursare pentru zborurile anulate rezervate prin intermediari, alături de proceduri standardizate și măsuri suplimentare de protecție pentru călători.