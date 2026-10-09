Ryanair Prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane ar putea continua să afecteze industria aviatică europeană în următoarele 12-18 luni, ceea ce ar putea duce la noi scumpiri ale biletelor de avion. Avertismentul a fost lansat joi de Michael O’Leary, directorul general al grupului Ryanair, pe fondul efectelor războiului cu Iranul asupra pieței combustibililor, potrivit Reuters.

Potrivit șefului companiei aeriene, combustibilul pentru avioane costă în prezent cu aproximativ 50% mai mult decât înainte de izbucnirea conflictului. Acesta estimează că prețurile ar putea rămâne la niveluri ridicate până în 2028, punând presiune pe bugetele transportatorilor europeni.

„Anul viitor, cu toţii ne vom confrunta cu o provocare enormă în privinţa costurilor”, a afirmat O’Leary, la o conferință organizată de asociația Airlines for Europe (A4E).

Creșterea costurilor cu combustibilul afectează profitabilitatea companiilor aeriene, chiar și în cazul operatorilor care au încheiat contracte pentru a se proteja de fluctuațiile prețurilor. În aceste condiții, transportatorii ar putea transfera o parte tot mai mare a cheltuielilor către pasageri.

Michael O’Leary estimează că tarifele vor continua să crească în lunile următoare, mai ales că numeroase companii aeriene vor intra în 2027 cu o protecție mai redusă împotriva variațiilor de preț ale combustibilului.

Șeful Ryanair avertizase anterior că biletele de avion ar putea fi cu până la 20% mai scumpe în vara anului viitor, ca urmare a majorării costurilor operaționale.

„Companiile aeriene nu pot supravieţui dacă nu transferă aceste costuri exorbitante ale combustibilului în preţuri mai mari, iar pasagerii vor trebui să plătească”, a declarat O’Leary, care a descris ulterior situația drept o criză în toată regula.

Deși prețurile ridicate reprezintă o provocare pentru companiile aeriene, Michael O’Leary nu se așteaptă la dificultăți majore în aprovizionarea cu combustibil în perioada următoare.

Declarația vine după ce analiștii au avertizat asupra riscului unui deficit de combustibil pentru avioane în Europa în ultimul trimestru al anului.

„Nu există nicio îndoială în privinţa disponibilităţii combustibilului pentru avioane în Europa în această iarnă sau, sincer, nici în vara viitoare”, a declarat directorul general al Ryanair.

Astfel, principala preocupare a transportatorilor aerieni rămâne nivelul costurilor, care ar putea continua să afecteze rezultatele financiare și să determine noi ajustări ale tarifelor.

La conferința organizată de Airlines for Europe au participat și directorii generali ai unor mari grupuri din industrie, printre care Air France-KLM, Lufthansa, easyJet și IAG, compania care deține British Airways.

Mai mulți transportatori europeni au început deja să transfere o parte din cheltuielile suplimentare cu combustibilul asupra clienților, prin majorarea prețurilor biletelor.

Dacă prețurile combustibilului vor rămâne ridicate până în 2028, așa cum estimează șeful Ryanair, pasagerii ar putea resimți în continuare efectele crizei prin tarife mai mari pentru călătoriile aeriene, inclusiv în sezonul estival din 2027.