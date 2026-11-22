Transpeco Logistics & Distribution a primit Premiul de Eficiență în Transporturi la ediția aniversară a Galei Tranzit 2026.

Distincția a fost primită în numele companiei de Dragoș Gâdoiu, CEO Transpeco, care a dedicat premiul echipei de peste 500 de colegi și partenerilor. Evenimentul a marcat aniversarea de 25 de ani a Tranzit.

În mesajul publicat după gală, Dragoș Gâdoiu a explicat că premiul reprezintă o confirmare a direcției alese de companie. El a descris această abordare prin formula „o nișă clară, siguranță fără compromis și oameni buni”, punând accent pe specializare și pe contribuția angajaților.

„Premiul este al celor peste 500 de colegi”, a transmis CEO-ul Transpeco. În mod special, acesta a evidențiat activitatea conducătorilor auto, responsabili zilnic de transportul unor încărcături sensibile. Mesajul atribuie astfel recunoașterea primită muncii întregii echipe, cu un loc important acordat oamenilor aflați la volan.

Transpeco activează în transportul produselor petroliere și oferă soluții de transport pentru carburanți și gaze. Profilul public al companiei menționează colaborări cu clienți naționali și multinaționali, într-un domeniu în care organizarea livrărilor și siguranța operațiunilor au o importanță directă pentru beneficiari.

Specializarea în transportul ADR de produse petroliere a fost prezentată și cu ocazia participării Transpeco la INDAGRA 2026. Compania a expus atunci o autocisternă din flota proprie, în cadrul unui eveniment la care aprovizionarea cu carburanți și planificarea livrărilor au fost teme relevante pentru profesioniștii din agricultură.

ADR este acordul privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase. Potrivit Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, acesta stabilește cerințe privind vehiculele, echipamentele, pregătirea personalului și obligațiile de siguranță ale participanților la transport. În acest sector, eficiența operațională trebuie urmărită împreună cu respectarea condițiilor de transport aplicabile fiecărei încărcături.

Pentru clienții care au nevoie de transport de produse petroliere, evaluarea unui partener implică atât capacitatea de a organiza livrările, cât și competența de a gestiona specificul mărfurilor. Din această perspectivă, accentul pus de conducerea Transpeco pe siguranță și pe rolul șoferilor este relevant pentru activitatea de zi cu zi a companiei.

Dragoș Gâdoiu a dedicat distincția și partenerilor care acordă companiei încredere de aproape 20 de ani. Referirea la aceste colaborări completează mesajul despre echipă: pentru un operator de transport specializat, relațiile comerciale durabile se construiesc prin servicii care răspund constant nevoilor beneficiarilor.

În încheierea mesajului său, CEO-ul Transpeco a mulțumit Revistei Tranzit și Marilenei Matei pentru recunoaștere și a transmis felicitări cu ocazia aniversării de 25 de ani. Premiul primit la Gala Tranzit 2026 este prezentat ca o realizare comună a angajaților și a partenerilor care susțin activitatea companiei.