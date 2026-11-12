Baia Mare a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027, după ce proiectul dedicat tradițiilor maramureșene a obținut punctajul maxim și votul unanim al juriului internațional. Colindele, portul popular, spectacolele și diversitatea culturală a comunităților locale au contribuit la desemnarea municipiului din nordul României.

Distincția a fost anunțată în cadrul competiției European Capital of Christmas, organizată de Christmas Cities Network. Programul special pregătit de autoritățile locale se va desfășura între 26 noiembrie 2027 și 10 ianuarie 2028, perioadă în care orașul va găzdui târguri, spectacole, activități pentru copii și manifestări inspirate din obiceiurile de iarnă ale Maramureșului.

Proiectul prezentat de municipiu a pus în centrul său colindul tradițional, considerat elementul care diferențiază identitatea culturală a zonei.

„În nordul României, la poarta Maramureșului, Baia Mare transformă colindul în simbolul său distinctiv”, au transmis organizatorii competiției în prezentarea proiectului câștigător.

Grupurile de colindători din satele Maramureșului vor avea un rol important în programul sărbătorilor din 2027. Acestea vor aduce în oraș cântece tradiționale, costume populare și obiceiuri de Crăciun păstrate de-a lungul generațiilor.

Juriul a apreciat și caracterul multicultural al municipiului. Comunitățile română, maghiară, germană, evreiască și romă conviețuiesc de mult timp în Baia Mare, iar în ultimii ani li s-au alăturat și familii ucrainene refugiate din calea războiului.

Primăria a descris conceptul sărbătorilor prin expresia „O operă a inimii”, subliniind participarea întregii comunități la organizarea evenimentelor.

Programul anunțat pentru perioada 26 noiembrie 2027 – 10 ianuarie 2028 se va întinde pe parcursul a aproximativ șase săptămâni și va cuprinde mai multe zone ale municipiului.

Piața Libertății, din Centrul Vechi, va deveni principalul punct de întâlnire pentru localnici și turiști. În Parcul Mara va fi organizat tradiționalul târg caritabil al Direcției de Asistență Socială, iar un trenuleț turistic decorat festiv va face legătura între cele două zone.

Printre atracțiile prevăzute în proiect se numără:

două patinoare amenajate pentru vizitatori;

un traseu de lumini între centrul istoric și Parcul Mara;

spectacole și manifestări culturale;

activități dedicate copiilor și familiilor;

instalații festive realizate de artiști băimăreni;

evenimente organizate la Muzeul Satului, cu prezentarea obiceiurilor de iarnă.

Piața Revoluției și Piața Universității vor fi, de asemenea, decorate cu instalații artistice. Pentru cei mici au fost prevăzute două mascote, un urs albastru și unul roșu, în culorile municipiului.

Proiectul urmărește să distribuie evenimentele în mai multe puncte ale orașului, astfel încât vizitatorii să poată descoperi atât centrul istoric, cât și alte spații culturale și de agrement.

Municipiul nu este la prima inițiativă de promovare a sărbătorilor de iarnă prin evenimente de amploare. În 2014 și 2015, Baia Mare a avut cei mai înalți brazi de Crăciun din România, cu înălțimi de 32, respectiv 40 de metri.

Noua distincție oferă orașului posibilitatea de a-și promova mai vizibil patrimoniul cultural și tradițiile locale în afara granițelor țării.

Primarul municipiului, Ioan Doru Dăncuș, a declarat că titlul permite folosirea oficială a titulaturii și identității vizuale „European City of Christmas 2027”.

„Dincolo de titlul în sine, această distincție ne oferă dreptul de a utiliza oficial titulatura și identitatea vizuală «European City of Christmas 2027», dar și o importantă oportunitate de promovare internațională”, a transmis edilul, potrivit comunicatului publicat de Primăria Baia Mare.

Acesta a precizat că recunoașterea europeană poate fi valorificată pentru atragerea turiștilor, susținerea afacerilor locale și promovarea tradițiilor Maramureșului.

Competiția European Capital of Christmas are trei categorii, stabilite în funcție de numărul de locuitori. În ediția din 2027, celelalte două distincții au revenit unor localități din Elveția și Croația.

Rezultatele anunțate de organizatori sunt:

Basel, Elveția – Capitală Europeană a Crăciunului 2027, categoria orașelor cu peste 150.000 de locuitori;

Baia Mare, România – Oraș European al Crăciunului 2027, categoria localităților cu 10.000–150.000 de locuitori;

Omiš, Croația – Sat European al Crăciunului 2027, categoria localităților cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Juriul a acordat și o mențiune specială localității spaniole Fuentes de Oñoro, pentru proiectul organizat împreună cu localitatea portugheză Vilar Formoso. Cele două comunități celebrează Crăciunul printr-un eveniment comun desfășurat de-a lungul graniței dintre Spania și Portugalia.

Ceremonia oficială de decernare a premiilor este programată pentru 3 decembrie 2026, la Mănăstirea Pedralbes din Barcelona, începând cu ora 18:00.

Juriul internațional a fost prezidat de Danuta Hübner, fost comisar european pentru politică regională, și a reunit specialiști și reprezentanți din domeniul culturii, administrației publice și politicilor europene.

Decizia privind desemnarea câștigătorilor a fost luată în cadrul unei reuniuni desfășurate online pe 6 noiembrie 2026. Anunțul oficial a fost publicat de organizatori pe 10 noiembrie.

Pentru Baia Mare, titlul european înseamnă o oportunitate de promovare internațională a tradițiilor maramureșene. În iarna anului 2027, colindele, portul popular și obiceiurile comunităților locale vor deveni principalele elemente ale unui program dedicat Crăciunului european.