Social

Scandal politic pe banii publici în Maramureș

Scandal politic pe banii publici în MaramureșSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Consiliul Județean (CJ) Maramureș este acuzat de filiala locală a PNL că a repartizat 2,818 milioane de lei către 29 de unități administrativ-teritoriale.

Organizația liberală contestă modul în care au fost distribuiți banii publici și solicită revocarea hotărârii, acuzând lipsa unor criterii transparente de repartizare.

Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean, instituție condusă de Gabriel Zetea (PSD). Din cele 29 de localități care au primit fonduri, numai două, Săpânța și Strâmtura, au primari liberali, susține PNL. Disputa vizează atât criteriile utilizate pentru distribuirea banilor, cât și modul în care au fost luate în considerare nevoile comunităților locale.

PNL contestă distribuirea celor 2,818 milioane de lei

Reprezentanții PNL Maramureș consideră că distribuția fondurilor ridică semne de întrebare cu privire la criteriile aplicate de conducerea Consiliului Județean. Liberalii susțin că banii au fost repartizați discreționar și că nu există o fundamentare transparentă care să demonstreze că sumele au fost direcționate în funcție de necesitățile fiecărei localități.

Arunci mâncare și bani. Capcana produselor 2+1
Arunci mâncare și bani. Capcana produselor 2+1
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc

Organizația județeană solicită revocarea hotărârii și elaborarea unei noi formule de repartizare, bazate pe criterii clare și justificabile.

„Banii Consiliului Județean nu sunt pușculița PSD”, au transmis reprezentanții PNL Maramureș, criticând faptul că majoritatea localităților beneficiare sunt conduse de primari social-democrați.

Amendamentele liberalilor au fost respinse

Potrivit PNL, consilierii județeni ai partidului au depus amendamente la proiectul de hotărâre, prin care au urmărit modificarea modului de distribuire a fondurilor. Propunerile nu au fost însă adoptate, fiind respinse prin votul majorității formate din PSD, AUR și USR, susține filiala liberală.

Ioan Muntean, liderul consilierilor județeni PNL, afirmă că repartizarea banilor ar trebui să țină cont de problemele concrete ale comunităților, nu de apartenența politică a primarilor.

„Nu putem accepta ca banii publici să fie împărțiți după criterii politice, în loc să fie direcționați acolo unde există nevoi urgente. Fiecare localitate din Maramureș are proiecte, investiții și probleme care trebuie rezolvate, indiferent de partidul din care face parte primarul”, a declarat Ioan Muntean.

Acesta a mai susținut că fondurile Consiliului Județean aparțin tuturor locuitorilor județului și trebuie utilizate în interesul comunităților, indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale.

Ionel Bogdan îi cere lui Gabriel Zetea să revoce hotărârea

Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a criticat la rândul său decizia conducerii Consiliului Județean. Acesta consideră că distribuirea fondurilor favorizează interesele politice și nu reflectă în mod echitabil nevoile localităților.

sursa: Facebook

Liderul liberal i-a cerut președintelui Consiliului Județean, Gabriel Zetea, să revoce hotărârea și să propună o nouă repartizare, însoțită de justificări clare privind sumele acordate fiecărei administrații locale.

Ionel Bogdan a avertizat că PNL Maramureș ia în calcul și o acțiune în instanță, în cazul în care solicitarea de revocare nu va fi acceptată.

„În caz contrar, PNL Maramureș își rezervă dreptul de a ataca în contencios administrativ hotărârea Consiliului Județean”, a transmis liderul liberal.

Acesta a mai afirmat că locuitorii județului nu ar trebui să fie tratați diferit în funcție de partidul din care face parte primarul localității în care trăiesc.

Disputa privind fondurile publice ajunge în centrul relației dintre PNL și PSD

Controversa readuce în atenție problema criteriilor după care consiliile județene distribuie fonduri către administrațiile locale. Numărul primăriilor beneficiare și apartenența politică a edililor reprezintă elemente invocate de PNL în contestarea deciziei, însă acestea nu demonstrează, prin ele însele, că repartizarea a fost realizată ilegal sau exclusiv pe criterii politice.

Pentru clarificarea situației sunt relevante hotărârea Consiliului Județean, anexele cu sumele repartizate fiecărei localități și documentele care justifică necesitățile de finanțare. Acestea ar permite evaluarea criteriilor aplicate și compararea alocărilor între administrațiile locale.

Deocamdată, PNL Maramureș solicită revocarea hotărârii și anunță posibilitatea contestării acesteia în contencios administrativ. Miza disputei este modul în care sunt distribuite resursele publice către comunitățile din județ.

Stiri calde

18:20 - Un profesor și-a dat în judecată fostul elev, ajuns primar. Motivul neobișnuit al conflictului

18:10 - Florin Manole susține că fostul ministru, Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca să ia bani din PNRR

18:03 - Congelatoarele din supermarketuri, ținta unui posibil nou atac cibernetic. Probleme în mai multe țări europene

17:57 - Negocieri maraton între Iran și SUA. Teheranul a modificat planul de pace, dar riscul unui atac american rămâne ridicat

17:49 - Criza bugetară aruncă Belgia în haos politic. Premierul Bart De Wever i-a prezentat demisia Regelui Filip

17:39 - Cinci senatori aleși pe listele SOS și POT se alătură PSD. Schimbări în Parlament

HAI România!

Trump, în fața unui test electoral decisiv. Alegerile din SUA ar putea deschide calea demiterii

Trump, în fața unui test electoral decisiv. Alegerile din SUA ar putea deschide calea demiterii

De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Proiecte speciale