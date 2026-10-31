Scandal politic pe banii publici în Maramureș

Consiliul Județean (CJ) Maramureș este acuzat de filiala locală a PNL că a repartizat 2,818 milioane de lei către 29 de unități administrativ-teritoriale.

Organizația liberală contestă modul în care au fost distribuiți banii publici și solicită revocarea hotărârii, acuzând lipsa unor criterii transparente de repartizare.

Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean, instituție condusă de Gabriel Zetea (PSD). Din cele 29 de localități care au primit fonduri, numai două, Săpânța și Strâmtura, au primari liberali, susține PNL. Disputa vizează atât criteriile utilizate pentru distribuirea banilor, cât și modul în care au fost luate în considerare nevoile comunităților locale.

Reprezentanții PNL Maramureș consideră că distribuția fondurilor ridică semne de întrebare cu privire la criteriile aplicate de conducerea Consiliului Județean. Liberalii susțin că banii au fost repartizați discreționar și că nu există o fundamentare transparentă care să demonstreze că sumele au fost direcționate în funcție de necesitățile fiecărei localități.

Organizația județeană solicită revocarea hotărârii și elaborarea unei noi formule de repartizare, bazate pe criterii clare și justificabile.

„Banii Consiliului Județean nu sunt pușculița PSD”, au transmis reprezentanții PNL Maramureș, criticând faptul că majoritatea localităților beneficiare sunt conduse de primari social-democrați.

Potrivit PNL, consilierii județeni ai partidului au depus amendamente la proiectul de hotărâre, prin care au urmărit modificarea modului de distribuire a fondurilor. Propunerile nu au fost însă adoptate, fiind respinse prin votul majorității formate din PSD, AUR și USR, susține filiala liberală.

Ioan Muntean, liderul consilierilor județeni PNL, afirmă că repartizarea banilor ar trebui să țină cont de problemele concrete ale comunităților, nu de apartenența politică a primarilor.

„Nu putem accepta ca banii publici să fie împărțiți după criterii politice, în loc să fie direcționați acolo unde există nevoi urgente. Fiecare localitate din Maramureș are proiecte, investiții și probleme care trebuie rezolvate, indiferent de partidul din care face parte primarul”, a declarat Ioan Muntean.

Acesta a mai susținut că fondurile Consiliului Județean aparțin tuturor locuitorilor județului și trebuie utilizate în interesul comunităților, indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale.

Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a criticat la rândul său decizia conducerii Consiliului Județean. Acesta consideră că distribuirea fondurilor favorizează interesele politice și nu reflectă în mod echitabil nevoile localităților.

Liderul liberal i-a cerut președintelui Consiliului Județean, Gabriel Zetea, să revoce hotărârea și să propună o nouă repartizare, însoțită de justificări clare privind sumele acordate fiecărei administrații locale.

Ionel Bogdan a avertizat că PNL Maramureș ia în calcul și o acțiune în instanță, în cazul în care solicitarea de revocare nu va fi acceptată.

„În caz contrar, PNL Maramureș își rezervă dreptul de a ataca în contencios administrativ hotărârea Consiliului Județean”, a transmis liderul liberal.

Acesta a mai afirmat că locuitorii județului nu ar trebui să fie tratați diferit în funcție de partidul din care face parte primarul localității în care trăiesc.

Controversa readuce în atenție problema criteriilor după care consiliile județene distribuie fonduri către administrațiile locale. Numărul primăriilor beneficiare și apartenența politică a edililor reprezintă elemente invocate de PNL în contestarea deciziei, însă acestea nu demonstrează, prin ele însele, că repartizarea a fost realizată ilegal sau exclusiv pe criterii politice.

Pentru clarificarea situației sunt relevante hotărârea Consiliului Județean, anexele cu sumele repartizate fiecărei localități și documentele care justifică necesitățile de finanțare. Acestea ar permite evaluarea criteriilor aplicate și compararea alocărilor între administrațiile locale.

Deocamdată, PNL Maramureș solicită revocarea hotărârii și anunță posibilitatea contestării acesteia în contencios administrativ. Miza disputei este modul în care sunt distribuite resursele publice către comunitățile din județ.