Actorul Charlie Sheen a fost profund surprins după ce colegul său de breaslă Rob Lowe i-a dezvăluit că s-a rugat pentru recuperarea sa din dependența de alcool și droguri timp de mai multe decenii. Momentul emoționant a avut loc în timpul unei conversații între cei doi, în cadrul podcastului lui Sheen, „Mostly Sheenius”, relatează Fox News.

Discuția a început cu o mărturisire din partea lui Charlie Sheen, care a vrut să își ceară scuze pentru mesajele jignitoare pe care i le-a adresat lui Lowe pe rețelele sociale cu mulți ani în urmă. Actorul a recunoscut că unele dintre postările sale au fost răutăcioase și nedrepte și a spus că nu dorește să lase lucrurile nerezolvate.

„Aș vrea să lămuresc lucrurile. Nu vreau să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Cred că este copilăresc și cred că așa evoluăm, fiind sinceri”, a spus Sheen.

El a explicat că mesajele respective au fost publicate într-o perioadă în care se confrunta cu probleme serioase de dependență și că regretă felul în care s-a comportat.

„Am trimis câteva postări, pe vremea când încă le spuneam tweet-uri, despre tine, lucruri foarte răutăcioase și nedrepte”, i-a spus actorul lui Lowe.

Când Rob Lowe a încercat să minimalizeze episodul, spunând că nu mai ține minte acele mesaje și că nu îi poartă ranchiună, Sheen a insistat că simte nevoia să își asume comportamentul.

„Erau răutăcioase și stupide și toate s-au întâmplat înainte de 12 decembrie 2017. Atunci am renunțat la droguri, la alcool și la toate celelalte”, a explicat Charlie Sheen.

Lowe i-a acceptat scuzele și a spus că, dacă mesajele ajunseseră la el la momentul respectiv, probabil le trecuse cu vederea, considerând că Sheen va reuși într-o zi să își schimbe viața. „Ceea ce ai și făcut”, i-a spus actorul.

Momentul cel mai emoționant al conversației a venit atunci când Charlie Sheen și-a amintit că Rob Lowe fusese prezent la prima sa intervenție, organizată în contextul problemelor de dependență.

Lowe, care a trecut la rândul său printr-o perioadă dificilă din cauza consumului de alcool și droguri, i-a dezvăluit că s-a rugat pentru recuperarea lui Sheen timp de foarte mulți ani.

Actorul a explicat că, în cadrul programului de recuperare din care a făcut parte, participanții erau încurajați să se roage pentru persoanele care încă se confruntau cu alcoolismul. De fiecare dată când participa la o întâlnire, Lowe se gândea la Charlie Sheen.

„Știu că nu ești un mare adept al programelor de recuperare. Pe mine m-au salvat, dar asta este o altă discuție. În program, după cum știi, ni se spune mereu: «Oprește-te un moment și roagă-te pentru alcoolicul care încă suferă». Iar tu erai mereu omul la care mă gândeam. De fiecare dată, ani și ani la rând”, a povestit Rob Lowe.

Sheen a fost uimit de mărturisire și a vrut să se asigure că a înțeles corect cât timp durase acest gest.

„Deci te-ai rugat pentru mine timp de câteva decenii?”, l-a întrebat el.

„De fiecare dată. La fiecare întâlnire la care am fost, frate!”, a răspuns Lowe.

„Este extraordinar. Mulțumesc. Este atât de frumos din partea ta”, a spus Charlie Sheen, vizibil emoționat.

Charlie Sheen și Rob Lowe au avut amândoi experiențe personale dificile legate de consumul de alcool și droguri, iar parcursul lor spre recuperare a fost discutat de-a lungul anilor în interviuri și apariții publice.

Sheen a declarat că este abstinent din 12 decembrie 2017, dată pe care a menționat-o și în conversația cu Lowe. În 2025, actorul a apărut într-un documentar Netflix în care a vorbit deschis despre ascensiunea sa la Hollywood, problemele personale și perioada în care dependența i-a afectat cariera și viața.

Rob Lowe a vorbit, la rândul său, despre rolul pe care programul de recuperare l-a avut în viața sa. El a spus că experiența l-a ajutat să își schimbe radical comportamentul și să depășească dependența.

Conversația celor doi a avut astfel și o dimensiune personală, dincolo de scuzele pentru mesajele publicate în trecut. Mărturisirea lui Lowe a dezvăluit că, în timp ce Sheen trecea prin una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale, colegul său se gândea la el și îi dorea recuperarea, fără ca actorul să știe acest lucru.