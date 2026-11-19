Ionuț Luțu, în vârstă de 51 de ani, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Gigi Becali și recent promovat într-o funcție cu greutate la FCSB, trece prin momente dificile din cauza unor probleme de sănătate. Fostul fotbalist a fost transportat marți la spital după o criză renală, însă medicii nu au putut duce la bun sfârșit intervenția chirurgicală și urmează să îl opereze din nou în perioada următoare, anunță golazo.ro.

Fostul mijlocaș a resimțit dureri intense, motiv pentru care a avut nevoie rapid de ajutor medical. Conform fanatik.ro, Bogdan Costicea, oficial implicat în departamentul de scouting al roș-albaștrilor, a intervenit prompt și l-a dus pe Luțu la spital.

În urma evaluărilor medicale, specialiștii au constatat că problema era generată de un calcul renal de dimensiuni mari și au decis să intre în sala de operație pentru a remedia situația.

Intervenția nu s-a desfășurat conform planului inițial. Pe parcursul procedurii, echipa medicală a depistat o infecție severă, ceea ce i-a determinat pe doctori să oprească operația înainte de a extrage piatra la rinichi.

După oprirea intervenției, Ionuț Luțu a părăsit spitalul și a început o schemă de tratament cu antibiotice, esențială pentru a ține sub control și a elimina infecția înainte ca medicii să poată încerca din nou îndepărtarea calculului renal.

Dacă infecția va ceda, iar analizele medicale vor arăta că organismul este pregătit, fostul fotbalist ar putea reveni în sala de operație în aproximativ cinci până la șapte zile. Abia atunci medicii vor încerca să scoată piatra care a declanșat criza renală.

Episodul medical a survenit fix când Luțu își intra în noile atribuții administrative din cadrul clubului bucureștean, la scurt timp după ce patronul FCSB-ului i-a oferit un rol mai amplu în structura decizională.

În urma modificărilor din organigrama clubului, Gigi Becali a hotărât să îi acorde lui Ionuț Luțu mai multă implicare în evaluarea fotbaliștilor vizați pentru transferuri, înainte ca finanțatorul să adopte hotărârea finală.

„Acum se lucrează. Nu mai merge că vedem noi trei chiftele pe clipuri de 17 secunde. Nu mai merge așa. Acum, 10 oameni sunt care fac selecție. I-am făcut și lui Luțu un birou. I-am zis: «Cea mai mare încredere dintre toți în tine o am!».

Poate că vorbesc aiurea, dar poate că sunt deştept. Să vedem dacă o să fac sau dacă mă pricep. Am adus numai specialiști, nu vorbesc despre Meme aici. La final se uită Luţu. I-am amenajat birou.

Ce îţi place, nu le zici lor. Că ei vor cere bani în plus. Eu voi vedea şi voi stabili cine va veni. Vor veni 6 jucători.”, spunea Becali