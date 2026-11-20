Cardurile educaționale, alimentate pentru noul an școlar. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a început alimentarea a peste 545.000 de carduri educaționale pentru anul școlar 2026–2027. Sprijinul financiar, în valoare de 500 de lei pentru fiecare beneficiar, este acordat într-o singură tranșă și poate fi utilizat pentru cumpărarea rechizitelor și a articolelor de îmbrăcăminte necesare elevilor și preșcolarilor eligibili.

Procesul de încărcare a banilor vizează, în această etapă, 545.007 carduri ale beneficiarilor care îndeplinesc în continuare condițiile de eligibilitate și pentru care nu au fost înregistrate modificări privind reprezentantul legal. Valoarea totală a fondurilor alocate este de 272.503.500 de lei.

Ajutorul este acordat anual, iar banii pot fi cheltuiți exclusiv pentru produsele prevăzute în programul de sprijin educațional.

Pentru anul școlar 2026–2027, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis și 125.899 de carduri destinate persoanelor care au intrat recent în program. Spre deosebire de cardurile deja existente, acestea vor fi alimentate treptat, după confirmarea distribuirii către părinți sau reprezentanții legali.

Unitățile de învățământ trebuie să înregistreze predarea cardurilor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), astfel încât să poată fi efectuată încărcarea sumelor. MIPE a anunțat că, pentru beneficiarii în cazul cărora au apărut neclarități la verificarea eligibilității, emiterea sau alimentarea cardurilor va fi realizată după soluționarea situațiilor respective.

„Totodată, pentru anul şcolar 2026-2027, au fost emise 125.899 de carduri educaţionale pentru beneficiarii nou-intraţi în program. Alimentarea acestora se realizează etapizat, pe măsură ce unităţile de învăţământ confirmă distribuirea cardurilor către părinţii sau reprezentanţii legali ai beneficiarilor, prin înregistrarea corespunzătoare în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR). În cazul situaţiilor pentru care au fost identificate atenţionări în cadrul procesului de verificare a eligibilităţii, emiterea şi/sau alimentarea cardurilor se va realiza pe parcursul anului şcolar 2026-2027, în funcţie de clarificările transmise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), după soluţionarea situaţiilor semnalate şi confirmarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate", precizează instituţia.

Sumele acordate pentru anul școlar 2026–2027 vor putea fi utilizate până la 31 august 2027, inclusiv, potrivit informațiilor transmise de minister.

Banii sunt destinați exclusiv achiziționării de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare participării la cursuri, conform prevederilor legale.

Sprijinul de 500 de lei este acordat o singură dată pe an fiecărui beneficiar eligibil. Pentru cardurile nou-emise, alimentarea depinde de confirmarea distribuirii acestora, iar în situațiile care necesită verificări suplimentare, plata se va realiza după clarificarea eligibilității.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor din medii dezavantajate, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic.

Măsura urmărește reducerea riscului de abandon școlar și sprijinirea accesului la educație, prin acoperirea unei părți din cheltuielile necesare frecventării cursurilor.

Programul este implementat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Acordarea sprijinului se realizează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.