Părinții care nu au terminat cumpărăturile pentru noul an școlar trebuie să fie atenți la produsele pe care le pun în ghiozdanele copiilor. Un studiu realizat de InfoCons arată că o mare parte dintre alertele europene referitoare la rechizitele școlare neconforme sunt asociate unor riscuri care pot afecta sănătatea copiilor sau mediul.

Potrivit datelor prezentate de organizația pentru protecția consumatorilor, 68,6% dintre alertele europene referitoare la rechizite școlare indică un risc chimic. Alte 22,9% dintre alerte se referă la riscuri pentru mediu, iar 20% vizează riscuri de sufocare.

În plus, 5,7% dintre produsele de tip rechizite școlare semnalate au fost asociate unor riscuri de leziuni.

Printre produsele care au ajuns în sistemul european de alertare se află și caiete însoțite de pixuri. În cazul acestora, problema identificată este legată de materialele din care sunt fabricate anumite componente.

„Capacul din plastic al notebook-ului are concentraţii excesive de ftalat de bis(2-etilhexil) (Dehp) şi cadmiu (valoare măsurată până la 9,7% şi, respectiv, 0,07% în greutate). Aceşti ftalaţi pot dăuna sănătăţii copiilor, provocând posibile daune sistemului lor reproducător. Cadmiul este nociv pentru sănătatea umană, deoarece se acumulează în organism, poate deteriora rinichii şi oasele şi poate provoca cancer. Produsul nu este conform cu Regulamentul Reach”, arată sursa citată.

Un alt exemplu este reprezentat de o carcasă de creion din plastic comercializată pe internet. Și în acest caz a fost identificată o concentrație prea mare de ftalat de bis(2-etilhexil).

„Materialul plastic al produsului are o cantitate excesivă de ftalat de bis(2-etilhexil) (Dehp) (valoare măsurată: 14,3 % din greutate). Dehp poate dăuna sănătăţii, cauzând posibile daune sistemului reproducător. Produsul nu este conform cu Regulamentul Reach”, menţionează InfoCons.

Alertele europene includ și produse despre care autoritățile consideră că pot avea efecte negative asupra mediului. Unul dintre exemple este un rucsac în care au fost identificate substanțe din categoria PFCA și PFOA.

„Produsul conţine compuşi înrudiţi cu acidul perfluorocarboxilic (PFCA) şi o cantitate excesivă de compuşi înrudiţi cu acidul perfluorooctanoic (PFOA) (valori măsurate: 1094,6 mg/kg şi, respectiv, 548,2 mg/kg). PFCA şi PFOA se bioacumulează în fauna sălbatică, prezentând un risc pentru mediu. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanţii organici persistenţi (POP)”, se arată în document, cu referire la un rucsac.

Un notebook cu pix poate reprezenta un pericol de sufocare

Printre produsele aflate pe lista alertelor se găsește și un notebook cu pix, pentru care a fost identificat un risc de sufocare. Dimensiunea anumitor componente și caracteristicile acestora pot crea probleme dacă sunt înghițite de copii.

„Din cauza dimensiunii lor necorespunzătoare şi a fluxului de aer de ventilaţie, capacul şi vârful stiloului injector (pen-ului) pot obstrucţiona căile respiratorii dacă sunt înghiţite, creând un risc de sufocare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind siguranţa generală a produselor şi nici cu standardul ISO 11540”, precizează organizaţia.

Lista produselor cu probleme include și un rucsac prevăzut cu airbag, în cazul căruia a fost identificat un posibil risc de leziuni.

„Plierea incorectă a produsului poate creşte timpul de umflare al airbagului, ceea ce duce la leziuni. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie (EIP)”, se menţionează în informare.

Înainte de cumpărarea rechizitelor, părinții sunt sfătuiți să verifice dacă produsele au fost incluse în alertele europene. InfoCons recomandă utilizarea aplicației sale pentru verificarea produselor înainte de achiziție.

„Atenţie! Înainte de a achiziţiona produsele de tip rechizite şcolare, accesaţi secţiunea Alerte din cadrul Aplicaţiei Europene InfoCons pentru a vă asigura ca produsele pe care doriţi să le achiziţionaţi nu fac sau nu au făcut obiectul alertelor emise de Uniunea Europeană, doar printr-o simplă căutare în bara de meniu din aceast[ă] secţiune - “căutare”. Rămâi informat cu InfoCons Protecţia Consumatorului”, transmite organizaţia.