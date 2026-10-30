A doua rectificare bugetară din acest an este programată pentru jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor Institutului Național de Statistică (INS). Anunțul a fost făcut vineri de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care consideră că o nouă ajustare a bugetului este necesară pentru a clarifica situația reală a finanțelor publice.

Potrivit acestuia, prima rectificare bugetară, aprobată vineri de Guvern, are ca obiectiv asigurarea fondurilor necesare pentru plata obligațiilor statului și menținerea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului.

„Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat consideră însă că prima rectificare nu este suficientă și că este nevoie de o nouă evaluare a veniturilor și cheltuielilor bugetare, după apariția celor mai recente date economice.

„La jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS”, a transmis Grindeanu, referindu-se la momentul la care ar trebui realizată a doua rectificare.

Sorin Grindeanu susține că următoarea rectificare trebuie să ofere o imagine completă asupra obligațiilor financiare ale statului, prin compararea deficitului cash cu deficitul ESA.

„Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite”, afirmă liderul PSD.

Acesta consideră că trebuie prezentate transparent atât plățile efectuate, cât și facturile restante și obligațiile care figurează deja în contabilitatea europeană.

„Un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit”.

Liderul PSD a respins ideea unui conflict cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și a explicat că acesta trebuie să prezinte toate obligațiile de plată restante ale statului, înainte de construirea bugetului pentru 2027.

„Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot! Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor. Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% – cea mai mare scădere de după criza financiară”.

Președintele PSD a criticat și evoluția indicatorilor economici, susținând că România se confruntă cu o economie în contracție, o inflație mai ridicată și o depreciere a monedei naționale.

„Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție”, a mai spus Sorin Grindeanu.