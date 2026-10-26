Grindeanu promite că taxele nu vor crește în 2027

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 26 octombrie 2026, că va propune premierului Luca Niculescu două reforme majore: reorganizarea administrativ-teritorială a României și restructurarea instituțiilor și companiilor de stat.

Liderul social-democrat susține că măsurile ar trebui adoptate până în martie 2027 și afirmă că taxele pentru populație și firmele românești nu vor crește anul viitor.

Declarațiile au fost făcute după ședința Biroului Politic Național al PSD, în cadrul unei conferințe de presă. Sorin Grindeanu a cerut, totodată, publicarea unei situații detaliate a finanțelor publice, inclusiv a facturilor neachitate și a obligațiilor de plată restante ale statului.

Prima propunere vizează reforma administrativ-teritorială, inclusiv comasarea localităților mici, cu menținerea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD, coordonarea acestui proiect ar urma să fie asigurată de Dragoș Benea.

A doua măsură privește reorganizarea instituțiilor aflate în subordinea Guvernului. Planul anunțat de Grindeanu include reducerea și comasarea agențiilor, precum și restructurarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi ori nu își mai justifică existența.

Pentru această reformă, coordonatorul desemnat de PSD este Marian Neacșu.

Potrivit liderului social-democrat, cele două proiecte ar trebui să fie adoptate până în martie 2027, în paralel cu pregătirea și adoptarea bugetului de stat pentru anul viitor. Declarația exprimă obiectivul politic al PSD; calendarul efectiv depinde de deciziile Guvernului și de procedurile legale necesare.

Liderul PSD a afirmat că partidul nu susține majorarea taxelor pentru a acoperi problemele bugetare și a invocat nevoia de predictibilitate pentru economie.

„Anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că reducerea risipei banului public trebuie să reprezinte o prioritate și că eventualele dezechilibre financiare trebuie abordate fără transferarea automată a costurilor către populație și mediul privat.

Afirmația privind taxele reprezintă angajamentul politic exprimat de liderul PSD. Efectul concret asupra fiscalității va depinde de măsurile adoptate de Guvern și de legislația aplicabilă în 2027.

Grindeanu a declarat că le-a solicitat miniștrilor să prezinte soluții pentru relansarea economiei și protejarea puterii de cumpărare, în special în cazul persoanelor vulnerabile și al clasei de mijloc.

Printre problemele pe care le-a enumerat se numără asigurarea fondurilor pentru unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță, plata despăgubirilor pentru secetă și reluarea exporturilor de ovine.

Liderul PSD a menționat și necesitatea recuperării unei sume cât mai mari din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și pregătirea inaugurării unui nou tronson de autostradă pe ruta Pitești–Sibiu.

Aceste obiective presupun soluții administrative și bugetare concrete, iar rezultatele vor depinde de fondurile disponibile, de stadiul proiectelor și de capacitatea instituțiilor de a respecta termenele.

O altă solicitare formulată de Sorin Grindeanu vizează publicarea situației reale a finanțelor statului. Documentul ar trebui să includă, potrivit acestuia, facturile neachitate, datoriile amânate, rambursările restante de TVA și celelalte obligații de plată ale administrației publice.

Grindeanu a criticat politicile fiscale ale fostului premier Ilie Bolojan și a pus sub semnul întrebării rezultatele obținute în raport cu deficitul bugetar, în condițiile majorării unor taxe.

Liderul social-democrat a afirmat că prezentarea situației financiare ar trebui să permită identificarea problemelor și stabilirea priorităților, nu alimentarea conflictelor politice.

Publicarea datelor detaliate ar putea oferi o imagine mai clară asupra obligațiilor financiare ale statului și asupra resurselor disponibile pentru măsurile economice anunțate.

Propunerile PSD pun accent pe reducerea cheltuielilor administrative, reorganizarea companiilor de stat și evitarea unor noi majorări de taxe. Rămâne de văzut în ce formă vor fi preluate aceste măsuri de Guvern și dacă termenul de martie 2027 va putea fi respectat.

Pentru contribuabili și companii, elementul esențial va fi transformarea declarațiilor politice în decizii fiscale și bugetare clare, care să ofere predictibilitate și să asigure finanțarea serviciilor publice.