Mecanismul de funcționare al noului Executiv a fost analizat de fostul președinte al României, Traian Băsescu. În cadrul unei intervenții televizate, fostul șef de stat a explicat cum se vor împărți pârghiile de putere în noul Guvern și care este rolul real al liderilor politici implicați. În viziunea sa, deși cabinetul este investit, acesta rămâne unul minoritar, depinzând de sprijin punctual în Parlament, timp în care social-democrații preiau gestiunea problemelor din țară.

”Avem un guvern deocamdată, asta ştim sigur. Guvernul e şi minoritar, în sensul că nu are o majoritate permanentă în Parlament, şi în sfârşit PSD-ul îşi asumă responsabilitatea pentru rezolvarea unor dificultăţi în care ei au băgat ţara. De data asta au rămas să plătească factura, dacă e ceva de plătit, sau să le construim statui dacă vor fi extraordinari în găsirea soluţiilor”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Traseul decizional din cadrul Executivului va fi unul indirect, susține Traian Băsescu. Potrivit analizei sale, Sorin Grindeanu va exercita controlul asupra miniștrilor prin intermediul viceprim-ministrului Marian Neacșu, un politician cu o vastă experiență în administrație și politică. De asemenea, fostul președinte subliniază că deciziile majore nu se vor lua neapărat în sediul Guvernului, ci la sediul partidului.

”Stăpânul guvernului va fi Sorin Grindeanu, dar nu direct, ci prin viceprim-ministrul Neacşu, care e experimentat. Prin Neacşu, Grindeanu le va transmite miniştrilor ce e de făcut. Deci şeful, de faptul, al miniştrilor PSD, va fi Neacşu în Guvern”, a spus fostul preşedintele.

El a precizat că, ”din când în când, ca să se ştie cine e jupânul, Grindeanu o să cheme miniştrii la partid, ceea ce a şi făcut.

”Când ai un guvern PSD, ăsta-i mecanismul pe care ei funcţionează. De fapt, guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a subliniat Băsescu.

În ceea ce îl privește pe prim-ministrul Luca Niculescu, Traian Băsescu nu exclude apariția unor tensiuni viitoare între acesta și conducerea social-democrată. Fostul șef al statului a remarcat faptul că premierul a ales de bunăvoie această formulă politică, având libertate din partea Cotroceniului să își stabilească partenerii de guvernare.

El a arătat că ”nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, Luca Niculescu, premierul, să devină ţinta lui Sorin Grindeanu”.

”Nu vă pot spune de ce a acceptat Luca Niculescu o formulă de asta, pentru că el a acceptat să fie premierul PSD-ului. El a avut libertate de la preşedinte să-şi aleagă varianta în care vrea să guverneze. El a mers pe varianta PSD, nu altcineva. Era destul de clar. (..) Probabil că a făcut jocul preşedintelui, dar e clar că el a optat să meargă cu un asemenea guvern”, a menţionat Traian Băsescu.

Privitor la strategia adoptată de președintele Nicușor Dan, Traian Băsescu consideră că prioritatea principală a fost evitarea unei crize politice majore care ar fi putut duce la suspendare. Pentru a asigura trecerea Executivului, discursul public al șefului statului s-a modificat substanțial în funcție de opțiunea de guvernare luată în calcul.

Potrivit fostului şef de stat, preşedintele Nicuşor Dan ”a jucat siguranţa nesuspendării.”.

”Dacă preşedintele, să spunem, mergea pe mâna guvernului Mureşan, anunţând că desfiinţează, revocă Parlamentul dacă nu trece guvernul Mureşan, deci dacă ar făcut acest anunţ, cu certitudine guvernul trecea. Dânsul a făcut anunţul exact invers, nu e nici o problemă, indiferent ce ar fi, nu facem anticipate. Când a avut varianta cu PSD-ul, în bună înţelegere cu ei, când PSD-ul a preluat, practic, guvernarea, a spus că dacă nu trece, mergem la anticipate. Deci, formula magică pe care, şi dacă ar fi folosit-o la guvernul Veştea, trecea guvernul Veştea”, a subliniat el.

Potrivit lui Băsescu, ”preşedintele a dorit un guvern PSD, pentru un motiv simplu, după părerea sa: are în PSD un aliat, ceea ce îl protejează de suspenzarea pe care o tot vântură AUR”.

”În cazul în care nu reuşea să-şi facă un aliat din PSD, riscul suspendării era destul de mare”, a mai comentat Băsescu.

În final, Traian Băsescu s-a arătat sceptic cu privire la durabilitatea acestei înțelegeri pe termen lung. El atrage atenția că o eventuală deteriorare a contextului economic sau social ar putea determina partenerii de guvernare să renunțe la sprijinul acordat Executivului și să transfere responsabilitatea către Cotroceni.

Traian Băsescu a mai spus că în opinia sa nu crede că poate fi PSD un partener de nădejde pentru preşedintele Nicuşor Dan.

”În principiu, niciun partid nu face cadouri la nesfârşit. Deci, la un moment dat, se va rupe lanţul de iubire. Depinde când, depinde în ce situaţie. Sunt convins că, dacă s-ar agrava situaţia socială, PSD-ul va căuta orice formă de ieşire din responsabilitate şi va arunca şi spre preşedinte, şi spre premier, e stilul lor. (..) Poate merge şi la suspendare, dacă preşedintele le dă argumente”, a mai spus Băsescu.