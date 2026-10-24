Declarațiile de avere ale membrilor noului Guvern oferă o imagine asupra economiilor, proprietăților și veniturilor obținute de aceștia înainte de a ocupa funcțiile actuale. Printre bunurile declarate se numără terenuri, apartamente, case de vacanță, bijuterii și obiecte de artă, iar unii miniștri au acordat împrumuturi de sute de mii sau chiar milioane de lei.

Premierul Luca Niculescu deține terenuri, două apartamente și o casă de vacanță, iar în conturi are aproximativ 45.000 de euro proveniți din activitatea diplomatică, potrivit informațiilor prezentate în declarația sa de avere. În schimb, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, figurează cu economii de 660.000 de euro, cea mai mare sumă dintre oficialii incluși în selecția analizată.

Potrivit declarației de avere, premierul Luca Niculescu are în proprietate terenuri, două apartamente și o casă de vacanță. Economiile sale din conturi se ridică la aproximativ 45.000 de euro, bani proveniți din activitatea diplomatică.

Datele prezentate arată că averea declarată de șeful Guvernului este mai redusă decât cea a unor miniștri, în special în ceea ce privește sumele păstrate în conturi și bunurile deținute.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în fruntea selecției privind economiile declarate, cu aproximativ 660.000 de euro puși deoparte.

Veniturile sale provin din mai multe activități profesionale. De-a lungul timpului, acesta a activat în sectorul energetic, a ocupat o funcție în conducerea Consiliului de Administrație al Romgaz și a desfășurat activități în mediul academic și în sectorul privat.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut venituri importante din activitatea profesională desfășurată înainte de intrarea în Guvern și în Parlament.

În 2023, acesta a câștigat 1,4 milioane de lei din avocatură. La această sumă s-au adăugat veniturile obținute din activitatea universitară și din funcția de consilier local.

Radu Oprea deține bijuterii de 40.000 de euro și a împrumutat o firmă cu 3 milioane de lei

Ministrul Apărării, Radu Oprea, figurează în ultima declarație de avere cu venituri obținute din activitatea de ministru și senator.

Printre bunurile sale se numără bijuterii evaluate la aproximativ 40.000 de euro. De asemenea, acesta a acordat unui operator economic un împrumut de 3 milioane de lei, potrivit informațiilor prezentate în declarația de avere.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat împrumuturi în valoare totală de 880.000 de lei, acordate unei persoane fizice și PSD.

O declarație de avere mai veche arată și că acesta a primit 87.000 de euro drept cadou de nuntă.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a acordat un împrumut de 1,5 milioane de lei, potrivit datelor prezentate pentru anul trecut.

Venitul său din activitatea de senator este estimat la 12.000-15.000 de lei pe lună. În declarația de avere figurează și bijuterii, precum și obiecte de artă evaluate la aproximativ 16.000 de euro.

Datele privind averile miniștrilor provin din declarații completate în ani diferiți. Situația este legată de decizia Curții Constituționale a României privind publicarea acestor documente, după care unii demnitari au continuat să le facă publice, în timp ce alții nu au mai procedat astfel.

CCR a considerat că publicarea declarațiilor de avere intră în conflict cu dreptul la protecția vieții private și că depunerea documentelor la Agenția Națională de Integritate, instituția responsabilă de verificarea lor, este suficientă pentru atingerea scopului legii.

Curtea a motivat această poziție astfel: „Curtea a apreciat că este suficientă depunerea declarațiilor la organul competent să le verifice (ANI) pentru a realiza scopul legii, iar publicarea acestora (…) nu este necesară și proporțională atingerii finalității propuse”.

Prin urmare, comparațiile între averile membrilor Guvernului trebuie făcute ținând cont de anul declarației și de diferențele dintre informațiile disponibile pentru fiecare demnitar.