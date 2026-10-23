Dan Cărbunaru a fost desemnat purtător de cuvânt al Guvernului condus de Luca Niculescu, funcție pe care o va ocupa începând de vineri, 23 octombrie. Informația a fost comunicată de Biroul de Presă al Guvernului, care a anunțat că decizia semnată de prim-ministru va fi publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial.

Desemnarea acestuia vine după prima conferință de presă susținută de Luca Niculescu în calitate de premier, pe 20 octombrie. Atunci, șeful Executivului a declarat că intenționează să numească în scurt timp un purtător de cuvânt.

„După cum vedeți, sunt singur aici, dar va fi repede și un purtător de cuvânt al Guvernului”, declara premierul.

Dan Cărbunaru revine într-o poziție pe care a deținut-o anterior în timpul mandatului lui Nicolae Ciucă. Prima sa numire oficială în funcția de purtător de cuvânt al Executivului a avut loc pe 7 decembrie 2021. În aceeași perioadă, a primit și rangul de secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Pe durata mandatului său, Cărbunaru a gestionat comunicarea publică a Guvernului într-un context marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dificultățile din sectorul energetic și deciziile economice adoptate de coaliția aflată la putere.

În iulie 2023, după preluarea conducerii Guvernului de către Marcel Ciolacu, Dan Cărbunaru a fost înlocuit cu jurnalistul Mihai Constantin, de la Televiziunea Română.

Numirea lui Mihai Constantin a fost oficializată printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial la 13 iulie 2023.

Dan Cărbunaru s-a născut la 14 aprilie 1978, în Brăila, și are 48 de ani. A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din București, în anul 2000.

Înainte de activitatea guvernamentală, acesta a lucrat în mass-media, atât în presa scrisă, cât și în televiziune. De-a lungul carierei jurnalistice, a colaborat cu instituții media precum Mediafax, Gândul, TVR și B1 TV.

Dan Cărbunaru este și fondatorul publicației Calea Europeană, axată pe subiecte privind Uniunea Europeană și relațiile transatlantice.

Experiența sa profesională include și activitatea în comunicarea instituțiilor publice. Între 2005 și 2007, a coordonat departamentul de relații publice al Ministerului Administrației și Internelor.

Înainte să fie desemnat pentru prima dată purtător de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru a ocupat și o funcție de comunicare în cadrul Marii Loje Naționale din România.

În 2021, acesta a declarat că renunțase atât la poziția de purtător de cuvânt, cât și la calitățile deținute în organizație, cu aproximativ două luni înainte. Conform explicațiilor oferite la acel moment, Cărbunaru exercitase atribuțiile de purtător de cuvânt al organizației timp de aproape zece ani.

Prin decizia luată vineri de premierul Luca Niculescu, Dan Cărbunaru revine la Palatul Victoria, unde va fi responsabil de prezentarea publică a deciziilor și pozițiilor Executivului.