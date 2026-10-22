PSD: Deficitul României a ajuns la 9,2% din PIB

PSD acuză, într-un comunicat de presă, guvernarea condusă de Ilie Bolojan, că a dus deficitul bugetar al României la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Potrivit comunicatului, datele Eurostat publicate pe 21 octombrie indică un deficit de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, față de 7,7% în aceeași perioadă a anului 2025, când premier era Marcel Ciolacu.

Reprezentanții PSD susțin că evoluția deficitului demonstrează că măsurile de austeritate nu au produs rezultatele promise. „Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”, afirmă partidul în comunicat.

Potrivit datelor prezentate de PSD, deficitul din primul trimestru al anului 2026 a fost revizuit în creștere, de la 3,6% la 5,5% din PIB. Media Uniunii Europene în trimestrul al doilea a fost de 3,5%, iar cea din zona euro, de 3,3%.

Partidul invocă și alți indicatori economici pentru a critica politicile Guvernului. Conform cifrelor citate în comunicat, economia României a scăzut cu 2% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce PIB-ul Uniunii Europene a crescut cu 1,4%.

În privința inflației armonizate, România a înregistrat o rată de 6,5% în septembrie, comparativ cu media europeană de 3,8%. Vânzările cu amănuntul au scăzut cu 5,7% în iulie față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor prezentate de PSD.

„Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite!”, susține formațiunea, care leagă măsurile de austeritate de scăderea consumului și de dificultățile economice.

PSD cere schimbarea direcției de guvernare și înlocuirea austerității cu măsuri de protecție pentru persoanele cu venituri mici și medii, precum și cu sprijin pentru industrie și micii antreprenori. Partidul susține că statul trebuie să își plătească facturile la timp și să sprijine economia productivă.