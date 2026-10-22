Senatorul AUR Petrișor Peiu critică, într-o postare pe Facebook, modul în care fostul guvern a prezentat evoluția deficitului bugetar și susține că diferența dintre datele comunicate de autoritățile române și cele publicate de Eurostat ar ridica semne de întrebare privind situația finanțelor publice.

Peiu afirmă că, pentru primele șase luni ale anului 2026, Guvernul a raportat un deficit de aproximativ 2% din PIB, echivalentul a 41 de miliarde de lei, în timp ce datele Eurostat ar indica un deficit de 3,7-3,8% din PIB, respectiv 75-76 de miliarde de lei.

„A ascuns guvernul aproape 35 de miliarde de lei?”, întreabă senatorul, care susține că diferența provine din utilizarea a două metode distincte de calcul al deficitului bugetar.

Petrișor Peiu spune că autoritățile române comunică deficitul calculat pe baza fluxurilor de numerar, cunoscut drept deficit „cash”, în timp ce Eurostat utilizează metodologia ESA, bazată pe contabilitatea de angajamente.

Potrivit senatorului, diferența ar reflecta inclusiv obligații de plată asumate de bugetul de stat, dar neachitate în perioada respectivă.

„Deci, guvernul Bolojan nu a redus deficitul bugetar, ci doar a «uitat» să plătească 35 de miliarde de lei!”, susține acesta.

Senatorul mai afirmă, de asemenea, că evoluția deficitului din primele două trimestre ar indica posibilitatea ca România să încheie anul cu un deficit apropiat de 8% din PIB, comparabil cu cel din anul precedent.

În mesajul său, Peiu critică și politicile fiscale adoptate de Guvern, afirmând că majorările de taxe și creșterea normei didactice nu ar fi produs rezultatele așteptate în privința controlului cheltuielilor publice.

La final, Peiu creionează și cinci concluzii care, potrivit opinie sale, rezumă problemele: