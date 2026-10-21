Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat un atac dur la adresa PSD și a analizat șansele actualului executiv de a gestiona situația economică a țării. Prezent în cadrul unei emisiuni la B1 TV, fostul șef al statului s-a arătat sceptic cu privire la capacitatea social-democraților de a soluționa problemele fiscal-bugetare, acuzându-i totodată de instabilitate politică repetată.

Întrebat dacă este de părere că președintele Nicușor Dan poate exercita un control asupra activității guvernamentale prin intermediul unor nume precum Luca Niculescu sau Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Traian Băsescu a exclus această posibilitate, subliniind că un șef de stat nu trebuie să devină un instrument de propagandă al Executivului.

„Categoric nu va reuși să controleze prin cei doi acest guvern, dar dacă vreți să fiu foarte sincer, nu știu dacă președintele are vreun interes să controleze guvernul. Probabil că președintele, la un moment dat, va putea deveni relativ critic față de activitatea guvernului, pentru că nu poți să faci din președinte un propagandist care să spună ce bine e când e rău. Deci nu cred că președintele se va angrena într-o activitate de-asta propagandistică pro-guvernare”.

În ceea ce privește capacitatea PSD de a gestiona criza fiscal-bugetară prin care trece România, Traian Băsescu s-a arătat extrem de rezervat. Fostul președinte a reamintit momentele tensionate din ultimii ani și a criticat istoricul deciziilor luate de social-democrați.

„Dacă au vreo specialitate certă cei din PSD, au specialitatea de a destabiliza țara”, a afirmat Băsescu.

„Păi ei sunt maeștri în a destabiliza țara. Deci dacă au vreo specialitate certă cei din PSD, au specialitatea de a destabiliza țara. Vă aduc aminte că, împreună cu PNL-ul, au băgat țara în criză în 2008, când era și criză globală, și au trebuit luate măsuri dure 2009-2010, au mers la suspendarea președintelui în 2007, altă criză, altă suspendare în 2012 și situația de azi, care se datorează domnului Ciolacu în principal, premierului PSD de până acum câteva luni. Deci sunt specialiști în a crea crize și nu știu să scoată țara din crizele în care o bagă”, a declarat Băsescu.

Cu toate acestea, fostul șef al statului consideră că teama de consecințe ar putea determina o schimbare de atitudine în rândul miniștrilor social-democrați, conștienți de riscurile politice și economice.

„După părerea mea, cu mult tact, va reuși, pentru că și miniștrii PSD sunt conștienți de dezastrul care poate urma din punct de vedere electoral și, nu numai, economic. Dezastru care poate urma dacă nu se mișcă înainte, dacă nu se vede ceva din promisiunile lor în deciziile care se vor lua în perioada următoare”.

Referindu-se la stabilitatea politică a Executivului, Traian Băsescu a punctat că rezistența cabinetului depinde în mare măsură de poziția partenerilor de coaliție, PNL și UDMR. În ipoteza în care vor apărea nemulțumiri majore, posibilitatea unei moțiuni de cenzură devine iminentă.

În acest context tensionat, decizia finală privind soarta Guvernului ar putea aparține opoziției. „AUR va fi cel care va decide căderea guvernului sau nu”, a mai spus fostul președinte.