Politica

Trei miniștri, momente controversate la ceremonia de la Cotroceni. Ar fi uitat să jure cu mâna pe Biblie

Trei miniștri, momente controversate la ceremonia de la Cotroceni. Ar fi uitat să jure cu mâna pe BiblieMiniștri. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Trei membri ai noului Cabinet condus de Luca Niculescu ar fi uitat să țină mâna pe Biblie în momentul depunerii jurământului de învestitură. Este vorba despre Florin Manole, ministrul Muncii, Sorin Costreie, ministrul Educației, și Ioana Ciocan, ministrul Culturii, potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public. Ceremonia de învestitură a miniștrilor a avut loc marți seară, la Palatul Cotroceni, după ce Parlamentul a aprobat componența și programul de guvernare al noului Guvern.

Potrivit imaginilor surprinse în timpul ceremoniei, cei trei miniștri ar fi depus jurământul fără să țină mâna pe Biblie, așa cum au procedat ceilalți membri ai Cabinetului.

Florin Manole ar fi depus jurământul fără mâna pe Biblie

Florin Manole, ministrul Muncii, este primul dintre cei trei oficiali despre care s-a observat că nu ar fi ținut mâna pe Biblie în momentul rostirii jurământului.

Ulterior, aceeași situație ar fi fost observată și în cazul lui Sorin Costreie, noul ministru al Educației, fost consilier prezidențial.

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Cotroceni

Cotroceni. Sursa foto: INQUAM

Ioana Ciocan ar fi încheiat seria momentelor surprinse la ceremonie

Ioana Ciocan, ministrul Culturii, ar fi fost al treilea membru al Guvernului Niculescu care nu ar fi ținut mâna pe Biblie în timpul depunerii jurământului de învestitură.

Cele trei momente au avut loc în timpul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, organizată după votul de învestitură din Parlament.

Guvernul Luca Niculescu a primit 280 de voturi

Noul Cabinet condus de Luca Niculescu a fost învestit marți, după ce a obținut sprijinul a 280 de parlamentari. Pentru aprobarea Guvernului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

După votul din Parlament, membrii noului Executiv au depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui României.

„Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de Guvern va fi în această seară”, a declarat Luca Niculescu, pe holurile Parlamentului.

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