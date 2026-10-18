Politica

Luca Niculescu, mesaj înaintea votului de învestitură. Problemele pe care viitorul Guvern nu le mai poate amâna

Luca Niculescu, mesaj înaintea votului de învestitură. Problemele pe care viitorul Guvern nu le mai poate amânaSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu a discutat cu echipa propusă pentru viitorul Guvern despre prioritățile Executivului, aplicarea programului de guvernare și responsabilitățile pe care și le vor asuma viitorii miniștri. Înaintea audierilor parlamentare și a votului de învestitură, Niculescu a avertizat că noul cabinet va avea de rezolvat probleme care nu mai pot fi amânate.

„Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții”, a transmis premierul desemnat, duminică, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv

Luca Niculescu a precizat că discuțiile cu membrii echipei propuse pentru Guvern au vizat atât programul de guvernare, cât și modul în care acesta va fi pus în practică.

Guvernul României

Guvernul României / sursa: Facebook

Premierul desemnat a arătat că viitorii membri ai Executivului provin din medii profesionale diferite, de la politică la mediul universitar, cultură și antreprenoriat, însă vor trebui să lucreze împreună pentru atingerea obiectivelor asumate.

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„Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România”, a afirmat Niculescu.

Acesta a adăugat că rezultatele concrete ale guvernării vor conta mai mult decât angajamentele asumate. „Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor”, a transmis premierul desemnat.

Securitatea României și diplomația economică, pe agenda discuțiilor

Un alt subiect abordat în întâlnirea cu viitoarea echipă guvernamentală a fost securitatea României și relația cu partenerii externi. Niculescu a vorbit și despre importanța diplomației economice, pe care a asociat-o cu atragerea de investiții, accesul companiilor românești pe piețe noi și crearea de locuri de muncă. „Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă”, a declarat premierul desemnat.

Audierile miniștrilor și votul de învestitură au loc luni și marți

Potrivit lui Luca Niculescu, audierile în Parlament ale persoanelor propuse pentru funcțiile de ministru sunt programate luni și marți, urmând ca procedura să fie încheiată cu votul de învestitură. Premierul desemnat a precizat că etapele parlamentare vor fi abordate cu seriozitate și cu respect față de reprezentanții cetățenilor. „România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a mai transmis Luca Niculescu.

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