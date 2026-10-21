PSD îi acuză pe reprezentanții USR că aplică standarde diferite atunci când vorbesc despre integritatea politicienilor, după criticile lansate la adresa lui Marian Neacșu, actual vicepremier și ministru de Interne în Guvernul condus de Luca Niculescu. Social-democrații susțin că acesta este atacat pentru o condamnare din 2016, deși între timp a intervenit reabilitarea de drept.

Partidul amintește că Marian Neacșu a făcut parte din Guvernul condus de Ilie Bolojan, în perioada în care PSD, USR, PNL și UDMR au colaborat la guvernare. Formațiunea susține că reprezentanții USR au votat numirea sa în Executiv și au lucrat alături de el, deși situația sa juridică era cunoscută.

Social-democrații au transmis miercuri că acuzațiile formulate de USR ignoră faptul că Marian Neacșu a fost reabilitat de drept după condamnarea din 2016, primită pentru conflict de interese, în urma angajării fiicei sale la propriul cabinet parlamentar.

„Ipocrizie fără limite! Marian Neacşu este astăzi ţinta atacurilor USR pentru o condamnare din 2016, pentru care a intervenit reabilitarea de drept. Adică, are cazierul judiciar curat. Timp de 3 ani, în perioada 2016-2019, Marian Neacşu NU a ocupat nicio funcţie publică. Reabilitarea de drept nu este o interpretare politică, ci un fapt consemnat inclusiv în motivarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 24 din 22 ianuarie 2020, pronunţată în urma sesizării formulate tot de USR”, arată PSD într-o postare pe Facebook.

Partidul susține că reabilitarea de drept reprezintă un fapt juridic și nu o interpretare folosită în disputa politică. Social-democrații amintesc și că Neacșu nu a ocupat funcții publice între 2016 și 2019.

Social-democrații susțin că actualele critici ale USR sunt contradictorii, având în vedere că formațiunea a colaborat cu Marian Neacșu în timpul guvernării anterioare.

„Aceiaşi oameni care îl critică acum au votat în Parlament numirea lui Marian Neacşu în Guvern. Au colaborat cu el în timpul guvernării, iar însuşi Ilie Bolojan i-a adresat mulţumiri speciale la momentul demisiei sale. Ce s-a schimbat între timp? Condamnarea era cunoscută şi atunci. Reabilitarea era deja intervenită. Nici măcar USR nu s-a schimbat. A rămas acelaşi partid care aplică standarde diferite în funcţie de interesele politice”.

PSD consideră că poziția USR s-a schimbat în funcție de interesele politice, deși condamnarea și reabilitarea lui Marian Neacșu erau cunoscute și în perioada colaborării guvernamentale.

În disputa privind integritatea politicienilor, social-democrații îl menționează și pe liderul USR, Dominic Fritz. PSD susține că partidul nu aplică aceleași standarde tuturor reprezentanților și invocă o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la existența unui conflict de interese administrativ în cazul acestuia.

„Când vine vorba despre integritate, USR uită de condamnaţii proprii. În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat definitiv existenţa unui conflict de interese administrativ. Cu toate acestea, Fritz continuă să conducă partidul. Integritatea nu poate fi un principiu invocat doar împotriva altora. USR trebuie să se decidă: ori se aplică tuturor, ori niciunuia!”, menționează formațiunea.