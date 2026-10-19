Marian Neacşu a primit aviz favorabil în cadrul comisiilor de specialitate pentru preluarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul audierilor, acesta a prezentat o analiză detaliată a resurselor și provocărilor din cadrul instituției, dar a oferit și un răspuns ferm criticilor referitoare la trecutul său politic și juridic, anunță news.ro.

În discursul susținut în fața parlamentarilor, Marian Neacșu a evidențiat gradul ridicat de siguranță publică din țară, punând accent pe activitatea cadrelor din structurile de ordine.

”România este unul dintre cele mai sigure state europene şi evident şi mondiale, un număr important de oraşe din România, mari, puternice, dezvoltate, fac parte din cele mai sigure 100 de oraşe din lume şi folosesc acest prilej ca să le mulţumesc lucrătorilor din Ministerul de Interne, cadrelor din conducere şi, în ultimul rând, domnului ministru Predoiu, cu care am fost coleg de guvern de destul de multă vreme şi a cărui activitate o apreciez în mod sincer”, a spus ministrul propus în cadrul audierii în comisiile de specialitate.

Marian Neacşu a subliniat importanța strategică a Ministerului de Interne în arhitectura națională de securitate. Instituția însumează o tehnică impresionantă, alcătuită din aproximativ 30.000 de mijloace de transport și utilaje, 1.200 de clădiri, precum și aparate aeronautice și navale, pe o structură totală de 160.000 de posturi.

Cu toate acestea, resursa umană reprezintă o problemă majoră. Din totalul celor 165.000 de posturi disponibile în schemă, în prezent sunt încadrate doar în jur de 127.000 de persoane. Situația devine extrem de vulnerabilă în contextul în care aproximativ 8.000 sau 9.000 de cadre, în special din zona de conducere, îndeplinesc condițiile pentru a se pensiona într-un timp scurt.

În ciuda problemelor de personal, activitatea operativă a instituției rămâne la un nivel ridicat, fiind desfășurate zilnic mii de acțiuni pentru menținerea ordinii publice.

”În fiecare zi sunt în stradă, sunt în acţiune, sunt în serviciu public, circa 25.000 de cadre au loc în medie între 3.000 şi 4.000 de activităţi zilnice şi cred că bilanţul din această perspectivă poate şi trebuie să fie apreciat ca unul pozitiv. Evident că sunt şi provocări şi zilele din urmă ne-au demonstrat cu prisosinţă aceste lucruri în diverse domenii de activitate şi de competenţă al Ministerului, în zona poliţiei de frontieră, în zona violenţei domestice, în zona violenţei în şcoli, în zona traficului de persoane sau de droguri, astea fiind provocările cu care Ministerul se întâlneşte în fiecare zi”, a subliniat Neacşu.

Întrebat despre obiecțiile ridicate în comisii de opoziție privind condamnarea sa din trecut, pentru care a obținut reabilitarea, ministrul desemnat a invocat vasta sa experiență administrativă și politică pentru a-și susține pregătirea profesională.

”Eu cred că experienţa mea administrativă, dovedită în aceşti 30 de ani de când activez în spaţiul public, este un marker extrem de important. Am fost în două mandate, acesta este al treia de parlamentar, îndeplinind funcţii de conducere în cadrul Camerei Deputaţilor. Sunt membru al Guvernului din 2021 şi cred că fiecare dintre activităţile pe care le-am desfăşurat mă califică ca un om serios, competent, care poate să facă faţă oricărei provocări. Pe mine mă surprinde, pentru că în perioada aceasta am văzut că au fost şi oameni care au apreciat şi activitatea pe care am avut-o şi, în general, aş prefera ca despre mine, aşa cum fac şi eu, să se pronunţe oamenii care mă cunosc”, a spus ministrul propus la Interne în Cabinetul Luca Niculescu.