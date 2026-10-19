Cronica unui colaps anunțat: Aplicarea „Schemei lui Bezmenov” în România

Am explicat în editorialul trecut de ce sunt convins că România nu trece printr-o simplă criză de tranziție, ci este victima unui plan mult mai sinistru. Și nu de ieri, de astăzi. Fructele otrăvite pe care le gustăm acum au răsărit din semințe plantate cu zeci de ani în urmă.

În 1984, acest defector KGB dezvăluia lumii strategia sovietică de „subversiune ideologică”. Bezmenov a explicat clar că războiul modern nu se mai dă neapărat pe spionaj clasic sau tancuri, ci pe modificarea percepției asupra realității. Scopul? Destabilizarea unei națiuni din interior, făcând-o să se autodistrugă. Totul, în patru pași.

Prima fază este Demoralizarea. Durează între 15 și 20 de ani, adică timpul biologic necesar pentru a educa și a deforma o întreagă generație. Rețeta e simplă: ataci mass-media, școala, biserica și cultura, până când schimbi complet sistemul de valori al societății. Rezultatul e de-a dreptul înfiorător. Bezmenov spunea că, odată demoralizați, oamenii refuză să mai creadă adevărul evident. Poți să le pui dovezile direct sub nas; nu le vor vedea.

Urmează Destabilizarea, un proces mai rapid, de vreo 2 până la 5 ani. Aici se lovește direct în armătura statului: economie, relații externe, apărare. Se cultivă artificial conflictele sociale, iar polarizarea politică e împinsă la extrem.

Apoi, ritmul devine amețitor. Se intră în faza de Criză, care durează doar câteva săptămâni. Societatea este împinsă violent spre colaps printr-un șoc major - politic sau economic - care instalează panica generală și haosul.

Ultimul pas? Normalizarea. O perioadă nedeterminată în care populația, pur și simplu epuizată de frică și lipsuri, acceptă resemnată orice lider autoritar care promite că face ordine. E o capcană perfectă. De altfel, în faza asta, activiștii radicali și „idioții utili” care au ajutat la dărâmarea vechiului sistem sunt primii eliminați, pentru că devin martori incomozi pentru noul regim.

Dacă privim în urmă, la traseul României din 1990 încoace, suprapunerea este perfectă. Nu e vorba de coincidențe sau ghinion istoric, ci de subversiune clară. La noi, faza de demoralizare a depășit chiar și termenul de 20 de ani gândit de Bezmenov. A înghițit deja două generații.

Uitați-vă la pilonii noștri de rezistență. Școala românească a fost practic desființată ca laborator de gândire critică și transformată într-o fabrică de analfabetism funcțional. Rezultatele PISA o spun clar, nu mai e nimic de demonstrat. În paralel, am asistat la degradarea culturii și transformarea ei în divertisment ieftin și vulgar.

Nici zona spirituală n-a scăpat. Biserica și tradițiile au fost atacate sistematic, creându-se o falie artificială între „moderniști” și „tradiționaliști”, doar pentru a ne lăsa fără repere morale absolute. Mass-media s-a predat și ea: din „câine de pază al democrației” a devenit o mașinărie de clickbait și zgomot de fond, unde adevărul se pierde în minciună.

Migrația milioanelor de români nu e doar o cifră în statistici, ci o amputare psihologică. Când medicii, inginerii și tinerii eminenți pleacă pe capete, mesajul transmis celor rămași e devastator: „Nu există nicio șansă, abandonul e singura soluție!”. Statul a devenit un simplu iaz cu puiet: plătește școlarizarea unor generații pentru ca roadele să fie culese de economiile din Vest, lăsând țara într-o secătuire intelectuală cruntă.

Destabilizarea a venit de la sine când imunitatea morală a scăzut. S-au distrus industriile strategice, iar capitalul autohton a fost măturat în favoarea unei economii dependente de împrumuturi. Deși avem resurse uriașe, tremurăm în fața facturilor și importăm alimente de bază. Într-un clasament continental, deși producători în mare măsură, românii plătesc cea mai scumpă energie.

Siguranța națională și ordinea publică sunt și ele la pământ, paralizate de nepotism, birocrație, lipsă de profesionalism și de dotări. Cât despre diplomația noastră, ea pur și simplu nu există. Am acceptat statutul de partener de mâna a doua, care doar execută directive de afară, fără să negocieze nimic cu demnitate.

Iar acum, suntem în plină Criză. Semnele clinice ale colapsului sunt evidente. Ura socială a explodat. Nu mai există dialog, ci doar tabere baricadate în spatele unor linii roșii. Fiecare rând de alegeri pare un sfârșit de lume. Inflația ne sufocă, puterea de cumpărare s-a prăbușit, iar sentimentul că mâine va fi și mai rău e generalizat. Statul nu mai e perceput ca un protector, ci ca un călău fiscal. Când încrederea în instituții e zero, haosul bate la ușă.

Suntem la un pas de faza finală: Normalizarea. Populația, obosită psihic, e dispusă să salute cu ușurare dictatura sau controlul străin, doar pentru o iluzie de stabilitate. Iar în peisajul nostru actual, acest deznodământ are deja un chip: ascensiunea unui „Salvator” providențial.

Asistăm la falimentul partidelor tradiționale și la explozia populismului. Oamenii, sătui de promisiuni deșarte, devin vulnerabili în fața liderilor mesianici care promit marea cu sarea. Este momentul perfect pentru ca o putere străină să activeze o marionetă politică cu discurs ultra-naționalist, controlată complet din umbră.

Apariția unui astfel de personaj cu discurs profetic, care promite „ordine”, „benzină la 1 leu” și „industria calului”, e văzută brusc ca o mână divină extensibilă coborâtă din cer. Este exact ceea ce vinde Călin Georgescu în acorduri de serenadă suveranist-geto-dacice. Oamenii sunt gata să renunțe de bunăvoie la libertăți fundamentale pentru promisiuni cu valențe de diagnostic psihiatric.

Finalul e sumbru: pierderea totală a suveranității. Fie că beneficiarul final e la Răsărit, fie că sunt interese transnaționale care ne transformă într-o simplă anexă teritorială, „Normalizarea” va îngheța România într-o condiție de colonie economică și de masă de manevră geopolitică.

Forța schemei lui Bezmenov stă tocmai în faptul că e invizibilă. Funcționează doar atâta timp cât victimele nu își dau seama ce li se întâmplă. Dar în momentul în care începem să numim etapele, să le recunoaștem în discursuri, în legi absurde și în prețurile de la raft, hipnoza începe să se destrame. Mai putem evita acest scenariu? Teoretic, da! Practic, e greu de crezut că mai avem resurse.

Totuși, România poate să fie definitiv pierdută, dar nisipul se scurge rapid din clepsidră. Salvarea nu va veni de la un nou lider providențial - asta ar fi exact capcana descrisă de Bezmenov. Salvarea poate veni doar din capacitatea noastră colectivă de a deschide ochii, de a pricepe, de a refuza manipularea prin ură și de a ne recupera demnitatea și memoria istorică.