Trădarea din inima CIA. Cazul Aldrich Ames, o victorie majoră a KGB

Între 1985 și 1994, Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite ale Americii a fost victima uneia dintre cele mai devastatoare breșe de securitate din istoria sa.

Fără teorii ale conspirației sau ipoteze nedemonstrate, dosarul Aldrich Ames expune o realitate crudă: un ofițer CIA, de contrainformații care a vândut secretele propriei agenții pentru bani, contribuind la prăbușirea rețelelor americane de spionaj din blocul sovietic.

În septembrie 1983, Aldrich Ames a fost numit șef al unei ramuri de contrainformații a CIA responsabilă de operațiunile sovietice și est-europene. Această funcție i-a oferit acces direct la identitățile agenților recrutați de americani în spatele Cortinei de Fier.

În aprilie 1985, motivat exclusiv de câștiguri financiare, Ames s-a prezentat la Ambasada URSS din Washington și și-a oferit serviciile KGB-ului.

Impactul trădării sale a fost imediat și letal. Ames a recunoscut oficial că a deconspirat peste 100 de cazuri de spionaj sovietice și est-europene. Informațiile furnizate de el au dus direct la arestarea și execuția mai multor agenți de top care colaborau cu Occidentul, printre care generalul GRU Dmitri Polîakov.

Pentru informațiile care au distrus decenii de muncă informativă, Ames a încasat de la ruși aproximativ 2,5 milioane de dolari pe parcursul a nouă ani.

Dmitri Polîakov a fost un ofițer de rang înalt, general-maior, în GRU (Directoratul Principal de Informații al armatei sovietice) și este considerat unul dintre cei mai valoroși și longevivi spioni ai SUA din perioada Războiului Rece.

Colaborarea sa cu serviciile de informații americane a durat peste 25 de ani, începând din anii 1960 și continuând până în anii 1980.

Datorită gradului său înalt în GRU, Polîakov a avut acces direct la planurile strategice și la secretele militare de la vârful ierarhiei sovietice.

A fost gestionat sub numele de cod TOPHAT de către FBI și sub numele de cod BOURBON de către CIA.

Spre deosebire de Ames, a refuzat constant remunerațiile substanțiale oferite de CIA. Accepta doar cadouri modeste legate de pasiunile sale, cum ar fi unelte pentru tâmplărie, arme de vânătoare de colecție sau echipamente de pescuit.

A predat americanilor cantități uriașe de date esențiale despre rachetele strategice sovietice, armele anti-tanc, doctrinele militare și, foarte important, listele cu agenții sovietici care operau clandestin în SUA și Europa.

Agenții CIA l-au descris adesea drept „giuvaierul coroanei” al spionajului occidental.

În 1986, a fost arestat de KGB după ce fusese rechemat la Moscova la pensie. A fost interogat, judecat pentru înaltă trădare și executat în 1988, la vârsta de 66 de ani.

Deși Ames a început să afișeze o bogăție complet nejustificată pentru salariul său de bugetar, inclusiv cumpărarea unei case cu 540.000 de dolari cash în 1989 și cheltuieli totale estimate la 1,39 milioane de dolari, sistemul a eșuat.

El a reușit să treacă două teste poligraf, în 1986 și 1991, profitând de deficiențele majore de securitate internă ale CIA.

Investigația finală a FBI a dus, în cele din urmă, la arestarea sa și a soției sale pe 21 februarie 1994. Ames a pledat vinovat și a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. A murit în spatele gratiilor la 5 ianuarie 2026, la 84 de ani, notează Enciclopedia Britannica.

De-a lungul timpului, au apărut numeroase speculații privind implicarea lui Ames în deconspirarea unor operațiuni sau agenți români. Istoria strict documentată arată că România făcea parte din portofoliul est-european gestionat de divizia în care lucra Ames. Aceasta este singura conexiune demonstrată instituțional.

Niciun document public oficial al guvernului SUA nu atestă o misiune a sa la București și nu identifică vreun agent român printre victimele trădării sale.

Zvonurile conform cărora Ames ar fi fost implicat în cazul Ion Mihai Pacepa sunt false. Pacepa a defectat în 1978, cu aproape șapte ani înainte ca Ames să înceapă colaborarea cu sovieticii în 1985.