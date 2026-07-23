Laptele albastru, băutura virală din 2026. Cât este de sănătos

Laptele albastru, preparat din floarea de mazăre fluture sau, mai simplu, ceai albastru, a devenit popular pe rețelele sociale datorită culorii intense și capacității de a-și schimba nuanța. Băutura conține antioxidanți și nu are cofeină, însă specialiștii avertizează că efectele sale asupra tensiunii, glicemiei sau colesterolului nu trebuie prezentate drept beneficii garantate.

Potrivit Cleveland Clinic, băutura cunoscută drept „blue matcha” este preparată din floarea de mazăre a fluturilor, conține antocianine și nu are cofeină. Specialiștii atrag însă atenția că o parte dintre beneficiile promovate online nu au fost demonstrate suficient prin studii efectuate pe oameni.

Laptele albastru a devenit una dintre băuturile promovate intens pe rețelele sociale, unde atrage atenția prin culoarea puternică și aspectul neobișnuit. Preparatul este realizat, de regulă, din pudră obținută din florile plantei butterfly pea, cunoscută și sub denumirea de mazăre-fluture. Ingredientul nu conține cofeină și este bogat în pigmenți naturali cu proprietăți antioxidante. Băutura poate fi inclusă într-o alimentație echilibrată, însă nu trebuie privită ca un tratament sau ca un produs cu efecte miraculoase asupra sănătății.

Nuanța intensă este dată de antocianine, pigmenți naturali întâlniți și în afine, cireșe, varză roșie sau vinete. Acești compuși au proprietatea de a reacționa atunci când intră în contact cu ingrediente acide. Dacă în laptele albastru este adăugată zeamă de lămâie, de exemplu, culoarea se poate transforma din albastru în violet sau roz.

Tocmai această schimbare de nuanță a făcut ca pudra din floare de mazăre-fluture să fie folosită frecvent în latte-uri, smoothie-uri, cocktailuri și deserturi.

Băutura este promovată în special pentru conținutul său de antioxidanți. Unele cercetări au asociat antocianinele cu posibile efecte favorabile asupra sistemului cardiovascular, printre care reducerea tensiunii arteriale și diminuarea riscului de afecțiuni ale inimii.

Aceste rezultate nu înseamnă însă că laptele albastru tratează hipertensiunea sau că poate înlocui recomandările medicale. Efectele provin din antioxidanții prezenți în plantă și nu sunt neapărat diferite de cele oferite de alte alimente albastre, roșii sau mov.

„Laptele albastru funcționează la fel ca orice alt aliment care conține acești antioxidanți”, explică dieteticianul Natalie Romito.

Potrivit acesteia, nu există dovezi că băutura ar oferi beneficii mai mari decât afinele, cartofii dulci mov sau alte surse naturale de antocianine. Unul dintre avantajele laptelui albastru este lipsa cofeinei. Din acest motiv, băutura poate reprezenta o alternativă pentru persoanele care evită cafeaua sau care sunt sensibile la efectele substanțelor stimulante. Spre deosebire de matcha verde, care conține cofeină și este consumată adesea pentru efectul energizant, varianta albastră poate fi băută și seara.

Consumul său nu prezintă același risc de a afecta somnul, dacă ingredientele adăugate în preparat nu conțin la rândul lor cofeină.

În mediul online sunt vehiculate mai multe afirmații potrivit cărora laptele albastru ar putea contribui la reglarea glicemiei, îmbunătățirea colesterolului sau vindecarea mai rapidă a rănilor. Specialiștii avertizează că aceste posibile efecte nu sunt susținute suficient de studii realizate pe oameni.

O parte dintre rezultate provin din cercetări efectuate pe animale sau din testarea altor componente ale plantei, cum ar fi rădăcinile și semințele. Aceste date nu pot fi aplicate automat băuturii preparate din pudra obținută din flori.

Laptele albastru poate completa o alimentație variată, dar nu ar trebui folosit ca remediu pentru afecțiuni medicale.

Pudra din floare de mazăre-fluture poate fi amestecată cu lapte obișnuit, băuturi vegetale sau apă. Preparatul poate fi servit atât cald, cât și rece, inclusiv sub forma unui latte colorat. Ingredientul mai poate fi adăugat în smoothie-uri, deserturi și produse de patiserie. Gustul este considerat mai delicat decât cel al pudrei matcha, care are o aromă mai intensă și ușor vegetală. Pentru ca băutura să aibă o textură și o culoare uniforme, pudra trebuie amestecată bine înainte de consum.

În general, băutura este considerată sigură atunci când este consumată în cantități moderate. Persoanele care au alergii la anumite flori ar trebui să fie atente și să încerce inițial o cantitate mică.

Specialiștii recomandă evitarea excesului, iar o porție pe zi este considerată suficientă. Dacă apar greață, disconfort abdominal sau alte probleme digestive, consumul trebuie oprit, deoarece acestea pot indica o toleranță scăzută la ingredient.

Persoanele care urmează tratamente pentru diabet ar trebui să discute cu medicul înainte de a introduce frecvent laptele albastru în alimentație.

Influența plantei asupra glicemiei nu este încă suficient demonstrată prin cercetări pe oameni, iar băutura nu trebuie să înlocuiască tratamentul prescris.

Laptele albastru rămâne în primul rând un preparat fără cofeină, cu un aspect spectaculos și un conținut de antioxidanți comparabil cu cel al altor alimente intens colorate.