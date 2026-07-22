Petele de grăsime și resturile de mâncare uscate din cuptorul cu microunde pot fi dificil de îndepărtat dacă aparatul nu este curățat imediat după folosire. Un bol cu apă și lămâie poate simplifica însă această operațiune, deoarece aburul format în interior ajută la înmuierea depunerilor de pe pereți.

Metoda nu curăță singură aparatul și nu elimină toate petele fără ștergere, dar poate reduce nevoia de a freca suprafețele cu produse abrazive. În plus, lămâia poate contribui la diminuarea mirosurilor neplăcute rămase după încălzirea alimentelor.

Atunci când apa este încălzită în cuptorul cu microunde, în interiorul aparatului se formează abur și condens. Umezeala se așază pe pereți și înmoaie resturile de mâncare întărite, astfel încât acestea să poată fi îndepărtate mai ușor cu o lavetă. Specialiștii recomandă folosirea unui vas potrivit pentru cuptorul cu microunde, în care se pun aproximativ 500 de mililitri de apă și puțin suc de lămâie. Producătorul arată că aburul poate face petele și resturile întărite mai ușor de curățat.

Lămâia nu este însă elementul care înmoaie în primul rând murdăria. Aburul produs de apă are rolul principal, în timp ce sucul de lămâie ajută mai ales la împrospătarea interiorului și la reducerea unor mirosuri.

Pentru acest truc este necesar un bol încăpător, fabricat dintr-un material care poate fi introdus în cuptorul cu microunde. Recipientul nu trebuie să aibă margini sau decorațiuni metalice. În bol se pune aproximativ o cană sau două căni de apă, în funcție de dimensiunea vasului și a aparatului. Se adaugă o lingură de suc de lămâie sau câteva felii de lămâie stoarse ușor în apă.

Bolul se introduce în cuptorul cu microunde, iar apa se încălzește între două și cinci minute. Producătorii Maytag și Whirlpool recomandă încălzirea unei căni de apă cu o lingură de suc de lămâie timp de două până la cinci minute pentru înmuierea reziduurilor și reducerea mirosurilor. Timpul exact depinde de puterea aparatului. Apa trebuie să devină foarte fierbinte și să producă suficient abur, dar nu trebuie lăsată să fiarbă până când se evaporă complet.

După oprirea cuptorului, bolul poate fi lăsat în interior încă două sau trei minute, cu ușa închisă. În acest interval, aburul continuă să acționeze asupra petelor și depunerilor.

Ușa trebuie deschisă cu grijă, deoarece recipientul, apa și aburul pot fi foarte fierbinți. Bolul se scoate folosind mănuși de bucătărie sau un prosop gros, fără a apropia fața de interiorul aparatului.

După îndepărtarea recipientului, pereții, partea superioară și ușa cuptorului se șterg cu o lavetă moale și umedă. Pentru zonele mai murdare pot fi necesare mai multe treceri.

Farfuria rotativă poate fi scoasă și spălată separat cu apă caldă și detergent de vase, dacă instrucțiunile producătorului permit acest lucru.

În majoritatea cazurilor, un interval de trei până la cinci minute este suficient pentru formarea condensului. Cuptoarele cu putere mai mare pot produce abur mai repede, în timp ce aparatele mai slabe pot avea nevoie de câteva minute suplimentare.

Maytag recomandă, într-o altă variantă a metodei, încălzirea amestecului timp de aproximativ cinci minute, urmată de ștergerea interiorului cu o lavetă curată sau cu un prosop de hârtie.

Metoda poate fi repetată dacă resturile sunt foarte uscate, însă apa din recipient trebuie verificată înainte de o nouă încălzire. Cuptorul nu trebuie pornit dacă bolul a rămas fără apă.

Bolul nu trebuie umplut până la margine, deoarece apa poate da în clocot și se poate vărsa în aparat. Este mai sigur să fie folosit un recipient încăpător, în care lichidul ocupă doar o parte din volum.

Nici folosirea unui vas nepotrivit nu este recomandată. Recipientele metalice, cele cu ornamente aurii sau argintii și anumite tipuri de plastic nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde.

Interiorul aparatului nu trebuie frecat cu bureți metalici, pulberi abrazive sau obiecte ascuțite. Acestea pot zgâria suprafața și pot deteriora stratul de protecție.

Whirlpool recomandă folosirea unei lavete ori a unui burete moale și arată că încălzirea apei timp de două până la cinci minute poate înmuia murdăria din interior.

Apa cu lămâie este utilă în cazul stropilor de sos, grăsimii ușoare și resturilor de mâncare întărite. Totuși, depunerile vechi sau arse pot necesita o curățare suplimentară cu apă și detergent de vase diluat.

Lămâia poate diminua mirosurile obișnuite de mâncare, dar nu rezolvă întotdeauna mirosurile puternice de ars. Înainte de folosirea trucului, resturile vizibile trebuie îndepărtate, deoarece un aliment ars rămas în interior poate continua să producă mirosuri.

Dacă aparatul scoate fum, scântei, sunete neobișnuite sau un miros care pare să provină din componentele electrice, acesta trebuie oprit și verificat. Într-o asemenea situație, metoda cu apă și lămâie nu trebuie folosită pentru mascarea problemei.

Cea mai simplă metodă de a păstra cuptorul curat este ștergerea stropilor imediat după folosire, după ce interiorul s-a răcit. Mâncarea poate fi încălzită sub un capac special pentru cuptorul cu microunde, care limitează împrăștierea sosurilor și a grăsimii.

Maytag recomandă folosirea unui capac împotriva stropilor pentru a împiedica depunerea resturilor de mâncare pe pereții aparatului.

Trucul cu bolul de apă și lămâie poate fi folosit periodic, atunci când interiorul începe să capete miros sau când petele nu mai pot fi șterse cu ușurință. Pentru rezultate bune, aburul trebuie lăsat să acționeze câteva minute, iar aparatul trebuie șters imediat după scoaterea bolului.