R. James Woolsey, fost director al Agenției Centrale de Informații (CIA) la începutul anilor '90, a murit la vârsta de 84 de ani, anunță New York Times. Vă prezentăm detalii despre mandatul său, 1993-1995, precum și despre deciziile sale controversate.

R. James Woolsey, avocatul și negociatorul american pentru controlul armelor, cunoscut pentru scurtul și tumultuosul său mandat ca director al Agenției Centrale de Informații (CIA) sub președintele Bill Clinton, a încetat din viață marți, la reședința sa din Washington. Acesta avea 84 de ani.

Decesul a fost provocat de un accident vascular cerebral, conform declarațiilor soției sale, Conchita Sarnoff Woolsey.

Robert James Woolsey Jr. s-a născut în Tulsa, Oklahoma, pe 21 septembrie 1941, fiind singurul copil al familiei. A beneficiat de o educație academică de elită: a obținut licența la prestigioasa Universitate Stanford în 1963, a urmat un masterat la Oxford în 1965 ca bursier Rhodes și a absolvit ulterior Yale Law School.

Deși în studenție a fost implicat în proteste împotriva Războiului din Vietnam, a fost ulterior în Armata SUA timp de doi ani, atingând gradul de căpitan.

De-a lungul timpului, Woolsey și-a clădit o carieră de lungă durată la Washington, lucrând în administrații conduse de ambele partide politice. Acest parcurs i-a adus reputația de „democrat al apărării”.

Printre funcțiile deținute anterior conducerii CIA se numără:

Subsecretar al Marinei în timpul mandatului președintelui Jimmy Carter.

Activitate în domeniul controlului armamentului pentru administrația președintelui Ronald Reagan.

Ambasador al SUA (1989-1991) la negocierile privind tratatul de limitare a forțelor convenționale din Europa, în timpul administrației George H.W. Bush.

În 1993, președintele Bill Clinton i-a oferit ceea ce ar fi trebuit să fie rolul definitoriu al carierei sale: director al CIA.

Numirea unui oficial cu o viziune aspră era văzută ca o mișcare menită să mulțumească tabăra republicană și profesioniștii din securitatea națională îngrijorați de reducerile bugetare de după Războiul Rece.

Totuși, relația sa cu președintele Clinton a fost una distantă. Cei doi nu petreceau aproape deloc timp în privat, întâlnirile lor rezumându-se la sesiunile Consiliului Național de Securitate.

Mandatul său la Langley a fost marcat de crize majore de securitate. În 1993, a gestionat criza primului atentat cu bombă de la World Trade Center și un atac armat la intrarea în sediul CIA, soldat cu 2 morți și 3 răniți.

În 1994, a fost arestat Aldrich Ames, ofițerul CIA care spionase pentru Moscova timp de nouă ani, fiind considerat cel mai dăunător agent dublu din istoria Americii. Decizia lui Woolsey în cazul Ames a stârnit controverse masive: deși a numit situația un „eșec sistemic”, a decis să nu concedieze pe nimeni și să nu retrogradeze pe nimeni, emițând doar scrisori de mustrare pentru 11 oficiali.

Acumularea acestor crize, lipsa de sprijin din partea Casei Albe și relația proastă cu Congresul au dus la demisia sa în decembrie 1994, fiind înlocuit de John Deutch.

Experiența demisiei sub presiune l-a marcat profund, transformându-l, în timp, într-un oponent al administrației Clinton și împingându-l către dreapta politică.

Această reorientare a fost vizibilă în pozițiile sale ulterioare. A devenit un susținător ferm al războiului din 2003, declarând public, în mod eronat, că Saddam Hussein dezvoltă programe avansate de arme biologice, nucleare și rachete balistice. Ulterior, a recunoscut eșecul informațiilor privind armele de distrugere în masă, dar a continuat să apere invazia ca fiind necesară pentru înlăturarea dictatorului.

În 2016, s-a alăturat campaniei lui Donald J. Trump ca și consilier, fiind atras de promisiunile acestuia privind creșterea bugetului apărării și de criticile aduse acordului nuclear cu Iranul încheiat de administrația Obama.

Pe plan personal și profesional, R. James Woolsey a fost avocat partener la firma Shea & Gardner timp de 22 de ani și a deținut funcția de vicepreședinte în cadrul companiei de consultanță Booz Allen Hamilton.

A fost căsătorit de trei ori. Actuala soție, Conchita este o activistă pentru drepturile omului cu care s-a căsătorit în 2020, scrie New York Times.

Va fi condus pe ultimul drum de cei trei fii din prima căsătorie, Robert, Daniel și Benjamin, de doi copii vitregi, Cristina și Nicholas Sarnoff și de 10 nepoți.