Pregătirile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie vor afecta circulația rutieră din București în zilele de 28 și 30 noiembrie, precum și de Ziua Națională a României. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni seară programul repetițiilor, la care vor participa militari români și străini, dar și efectuarea unor zboruri de antrenament la joasă înălțime în Capitală, Ilfov și Alba Iulia.

Brigada Rutieră București va lua măsuri speciale de circulație în zona Arcului de Triumf, atât în timpul celor două repetiții generale, cât și în ziua desfășurării paradei militare. Potrivit calendarului transmis de Ministerul Apărării Naționale, pregătirile se vor desfășura după următorul program:

„Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra restricţiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf, pentru zilele de 28, 30 noiembrie şi 1 decembrie”, a informat Ministerul Apărării.

La ceremonia organizată în Capitală cu prilejul Zilei Naționale a României vor participa efective din mai multe instituții ale sistemului național de apărare, ordine publică și securitate, alături de detașamente militare străine.

„Peste 2.000 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Naţională organizată în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a României”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

La defilare vor fi prezenți și peste 300 de militari străini, reprezentând detașamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia.

Acestora li se vor alătura militari din țările aliate care contribuie la structurile NATO aflate pe teritoriul României.

Pregătirile pentru manifestările dedicate Zilei Naționale vor include și antrenamente ale aeronavelor militare. Acestea se vor desfășura în perioada 25 – 30 noiembrie, în București, în județul Ilfov și în municipiul Alba Iulia.

MApN a avertizat că populația va putea resimți un nivel ridicat de zgomot atât în timpul exercițiilor aeriene, cât și în momentul executării salvelor de tun. Acestea din urmă sunt programate în trei zile distincte.

„Zborurile de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi cu reducerea impactului fonic asupra populaţiei civile. Menţionăm faptul că atât la antrenamentele de la Arcul de Triumf, din 28 şi 30 noiembrie, cât şi pe 1 Decembrie, în intervalul orar 11.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Naţional, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiţiei militare de Ziua Naţională”, se arată în comunicatul instituției.

Ministerul Apărării Naționale a solicitat înțelegere din partea cetățenilor pentru disconfortul fonic pe care l-ar putea provoca aceste activități, atât în cazul persoanelor, cât și al animalelor de companie.

După încheierea Paradei Militare Naționale, bucureștenii vor putea vizita o expoziție de tehnică militară organizată în zona Arcului de Triumf. Aceasta va fi accesibilă publicului până la ora 14:30.

Tot pe 1 Decembrie, toate instituțiile militare din România vor arbora drapelul național, iar la bordul navelor maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz.

Ceremonii militare și religioase vor avea loc și în garnizoanele în care sunt dislocate mari unități și unități militare. Personalul Armatei României va participa la organizarea și desfășurarea acestor manifestări, la solicitarea și cu sprijinul administrațiilor locale.

Ziua Națională va fi marcată prin activități similare și de militarii români care se află în teatrele de operații sau participă la misiuni în străinătate.