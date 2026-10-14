Viitorul cabinet condus de Luca Niculescu ar putea reuni reprezentanți ai PSD și specialiști independenți susținuți de președintele Nicușor Dan. Formula discutată ar urma să împartă ministerele între social-democrați și tehnocrați, însă negocierile nu s-au încheiat, iar lista viitorilor miniștri nu a fost confirmată oficial.

Printre numele vehiculate pentru portofoliile importante se află diplomatul Dan Neculăescu, pentru Ministerul Afacerilor Externe, Alexandru Nazare, pentru Finanțe, și profesorul Sorin Costreie, pentru Educație. PSD ar putea fi reprezentat de Bogdan Ivan la Energie, Florin Manole la Muncă și Alexandru Rogobete la Sănătate. Alte variante discutate îi includ pe Marian Neacșu la Interne, Radu Marinescu la Justiție și Daniel Zamfir la Economie.

Una dintre cele mai importante dispute din negocieri ar viza Ministerul Finanțelor. Social-democrații ar dori să aibă propriul reprezentant la conducerea instituției, ceea ce ar putea schimba configurația inițială a cabinetului.

Diplomatul Dan Neculăescu este unul dintre numele luate în calcul pentru portofoliul Externelor, într-o formulă în care ministerul ar reveni unui tehnocrat susținut de zona prezidențială.

Neculăescu este diplomat de carieră și ocupă funcția de reprezentant permanent al României la NATO, unde a fost numit în februarie 2022. Lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 2002 și deține rangul diplomatic de ambasador.

Anterior, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE și consilier de stat pentru afaceri externe al prim-ministrului, între iunie 2016 și iulie 2017. De-a lungul carierei, a participat la pregătirea unor summituri NATO și a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia, în special în domeniul securității.

Experiența sa diplomatică și activitatea desfășurată la NATO îl plasează printre variantele luate în calcul pentru conducerea unui minister responsabil de relațiile externe ale României și de coordonarea pozițiilor țării în dosarele internaționale.

Ministerul Finanțelor reprezintă unul dintre punctele sensibile ale negocierilor pentru formarea noului Executiv. Alexandru Nazare este unul dintre candidații vehiculați pentru acest portofoliu, însă social-democrații ar dori să obțină conducerea instituției printr-un reprezentant al partidului.

Nazare are experiență în administrația publică, finanțe și afaceri europene. A absolvit Științe Politice la SNSPA, a urmat studii de relații internaționale și afaceri europene la Berlin și a obținut un master în administrație publică la Hertie School of Governance.

În cariera sa, a ocupat funcții în Ministerul Integrării Europene și la Parlamentul European. De asemenea, a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Mihai-Răzvan Ungureanu și a mai condus Ministerul Finanțelor.

Experiența acumulată în gestionarea dosarelor economice și în relația cu instituțiile europene reprezintă un argument pentru menținerea sa la conducerea ministerului. Totuși, varianta nu este stabilită, iar negocierile ar putea duce la desemnarea unui reprezentant al PSD.

Miza depășește numele viitorului ministru. Ministerul Finanțelor are un rol central în elaborarea bugetului de stat, gestionarea deficitului și negocierile cu instituțiile financiare internaționale și agențiile de rating.

PSD l-ar putea propune pe Bogdan Ivan pentru conducerea Ministerului Energiei, un portofoliu important în contextul investițiilor în infrastructură, al prețurilor la energie și al tranziției energetice.

Înainte de a ajunge în Guvern, Ivan a activat în administrația județeană din Bistrița-Năsăud, inclusiv ca reprezentant al conducerii Consiliului Județean și purtător de cuvânt. A fost ales deputat PSD în 2020 și a ocupat funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în Guvernul Marcel Ciolacu.

O eventuală numire la Energie ar însemna preluarea unui domeniu cu implicații directe asupra economiei și populației. Printre dosarele importante se numără dezvoltarea infrastructurii energetice, investițiile în capacități de producție și politicile privind securitatea aprovizionării.

Petre-Florin Manole este numele vehiculat de PSD pentru Ministerul Muncii, portofoliu pe care l-a mai ocupat în Guvernul Bolojan.

Înainte de intrarea în Parlament, Manole a lucrat în organizații și instituții cu activitate în domeniul drepturilor omului și al incluziunii sociale. A fost consilier local la Primăria Sectorului 5, membru al Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și consultant pentru Banca Mondială.

A devenit deputat PSD și a preluat funcția de purtător de cuvânt al partidului în mai 2025.

Dacă va primi din nou portofoliul Muncii, Manole va trebui să gestioneze dosare sensibile privind veniturile populației, pensiile, protecția socială și relația cu sindicatele. Deciziile din acest domeniu vor trebui luate în condițiile unor constrângeri bugetare care limitează posibilitățile de majorare a cheltuielilor publice.

Alexandru Rogobete, medic de profesie și fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, este unul dintre numele vehiculate pentru conducerea instituției din partea PSD.

Acesta a absolvit studii în domeniul chimiei și Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, unde a urmat și studii doctorale în medicină.

A lucrat ca medic rezident în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara. Ulterior, a ocupat funcții de consilier și secretar de stat în Ministerul Sănătății, fiind implicat și în coordonarea componentei de sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Rogobete a devenit deputat PSD în 2024 și a condus Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților.

O eventuală revenire la conducerea ministerului ar presupune gestionarea finanțării sistemului sanitar, continuarea investițiilor în spitale și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne este vehiculat numele lui Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD cu experiență în administrația publică și în coordonarea activității guvernamentale.

Economist de profesie, Neacșu a absolvit Facultatea de Studii Economice a Universității din Craiova și a ocupat mai multe funcții în administrația locală din județul Ialomița.

În plan politic, a condus organizația PSD Ialomița și a fost secretar general al partidului. În Parlament, a ocupat funcții de conducere în grupul parlamentar social-democrat, iar ulterior a devenit secretar general al Guvernului și viceprim-ministru în Executivul condus de Marcel Ciolacu.

Experiența sa în negociere politică și coordonare guvernamentală ar putea conta în eventualitatea unei nominalizări. Totuși, numele său rămâne o variantă vehiculată, fără o confirmare oficială a desemnării pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Avocatul Radu Marinescu se numără printre numele luate în calcul pentru Ministerul Justiției. Acesta a activat în avocatură din 1995, a fost implicat în structurile Baroului Dolj și a predat la instituții de învățământ superior.

În administrația locală, a fost consilier al Consiliului Local Craiova și președinte al Comisiei de buget-finanțe. A devenit deputat PSD de Dolj în 2024 și a ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul Marcel Ciolacu, precum și în Cabinetul Bolojan, până la ieșirea PSD de la guvernare.

Marinescu este apropiat de Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, pe care i-a reprezentat în instanță. A fost avocatul actualei primărițe a Craiovei în 2016 și al lui Manda într-un dosar judiciar.

O eventuală menținere la conducerea ministerului ar asigura continuitate în gestionarea dosarelor legislative și instituționale din domeniul justiției. Deocamdată, însă, nu există o nominalizare oficială.

Profesorul universitar Sorin Costreie este unul dintre numele vehiculate pentru Ministerul Educației, ca posibil reprezentant al zonei academice și prezidențiale.

Costreie predă la Universitatea din București și este specialist în filosofie, cu preocupări în filosofia matematicii și a limbajului. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde a obținut și doctoratul, în 2007.

În cariera universitară, a fost prodecan și prorector al instituției și a ocupat funcții în structurile de management al calității. De asemenea, a lucrat ca secretar de stat și consilier în Ministerul Educației.

Din noiembrie 2025, Costreie este consilier al președintelui Nicușor Dan pentru educație și cercetare.

Dacă va prelua portofoliul, acesta ar urma să gestioneze dosare importante pentru sistemul de învățământ, de la finanțarea școlilor și universităților până la reformele structurale și politicile privind personalul didactic.

Diplomatul Vlad Ionescu apare, la rândul său, printre numele vehiculate pentru Ministerul Apărării, într-o formulă în care președintele Nicușor Dan ar susține candidați din afara partidelor politice.

Ionescu este diplomat de carieră din 2004. A absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității din București și Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din București. Ulterior, a urmat cursurile Colegiului Europei din Bruges, cu specializarea în studii politice și administrative europene, precum și pe cele ale Universității din Birmingham, în domeniul studiilor europene.

Începând din octombrie 2020, a activat la Delegația Permanentă a României la NATO, unde a ocupat succesiv funcțiile de șef al secției politice și adjunct al reprezentantului permanent.

Activitatea sa a inclus contribuții la elaborarea și implementarea noului Concept Strategic al NATO, precum și susținerea intereselor României privind consolidarea capacităților de descurajare și apărare ale Alianței.

O eventuală numire ar aduce în fruntea ministerului un diplomat cu experiență în dosarele de securitate și în relația cu aliații României.

Senatorul PSD Daniel-Cătălin Zamfir este luat în calcul pentru Ministerul Economiei, potrivit listei de nume vehiculate în negocierile pentru formarea noului Executiv.

Zamfir a fost ales senator de București în 2024 și face parte din grupul parlamentar social-democrat. Activitatea sa parlamentară include participarea la comisiile pentru buget-finanțe, economie și administrație publică.

A intrat în Parlament în 2012, pe listele PNL, iar ulterior a trecut prin ALDE înainte de a ajunge în PSD. Este cunoscut pentru inițiativele și intervențiile sale în dezbaterile economice, inclusiv cele privind creditele și protecția consumatorilor.

Dacă va primi portofoliul Economiei, Zamfir ar ajunge la conducerea unui minister responsabil de politicile pentru mediul de afaceri, dezvoltarea industrială și competitivitatea economiei. O asemenea numire ar aduce în Executiv un politician cu experiență parlamentară, dar fără un mandat anterior de ministru al Economiei.

Pentru mai multe ministere nu au fost vehiculate, deocamdată, nume suficient de clare pentru a fi prezentate drept variante conturate.

Printre portofoliile pentru care nu au apărut propuneri certe se numără:

Ministerul Agriculturii;

Ministerul Dezvoltării;

Ministerul Transporturilor;

Ministerul Mediului;

Ministerul Culturii;

Ministerul Fondurilor Europene.

Lipsa unor nume din lista vehiculată nu înseamnă că aceste ministere nu au fost discutate în negocieri. Ea indică doar faptul că variantele pentru conducerea lor nu au fost conturate public în aceeași măsură ca în cazul altor portofolii.

Formula unui Executiv alcătuit din reprezentanți ai PSD și tehnocrați susținuți de președintele Nicușor Dan rămâne una dintre variantele discutate pentru depășirea crizei politice. Împărțirea ministerelor și identitatea viitorilor miniștri depind însă de rezultatul negocierilor dintre actorii politici implicați.

PSD urmează să își stabilească poziția în ședința conducerii extinse, programată miercuri, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

PNL a anunțat că va rămâne în opoziție, dar că este dispus să semneze un acord pentru susținerea politicilor pe care le consideră în interesul României. UDMR, prin președintele Kelemen Hunor, a transmis că va vota Guvernul și programul de guvernare indiferent dacă Executivul va fi tehnocrat sau format în jurul PSD.

USR a exclus susținerea unui guvern din care să facă parte miniștri PSD, invocând lipsa unei majorități politice asumate clar.