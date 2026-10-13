Politica

Luca Niculescu finalizează consultările pentru noul Guvern. Decizia finală privind lista miniștrilor și programul de guvernare

Luca Niculescu finalizează consultările pentru noul Guvern. Decizia finală privind lista miniștrilor și programul de guvernareLuca Niculescu, un diplomat impecabil. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Luca Niculescu, a anunțat marți încheierea celor două zile de consultări intensive cu formațiunile politice parlamentare. În urma rundelor de discuții, șeful desemnat al Executivului a subliniat că analiza formulelor politice se face pe baza unui singur obiectiv principal: asigurarea unei stabilități guvernamentale durabile, capabile să răspundă nevoilor cetățenilor.

Calendarul instituțional este deja stabilit, iar depunerea oficială a echipei guvernamentale și a programului de guvernare la Parlament este programată pentru ziua de joi.

„Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulţumesc tuturor partidelor şi grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere şi pentru propunerile pe care mi le-au transmis”, scrie premierul desemnat Luca Niculescu pe Facebook.

Guvernul României foto ilustrativă

Guvernul României.Foto ilustrativă

Opțiunile de guvernare: politic, hibrid sau tehnocrat

În urma întrevederilor purtate la Palatul Parlamentului, inclusiv cu parlamentarii neafiliați, Luca Niculescu a precizat că nu exclude nicio structură de reprezentare executivă. Astfel, opțiunile rămân deschise pentru un cabinet exclusiv politic, o formulă hibridă alcătuită din politicieni și specialiști, sau o formulă strict tehnocrată.

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Premierul desemnat s-a arătat optimist în privința obținerii unei majorități funcționale și a confirmat existența unor soluții imediate în cazul în care se va opta pentru un executiv format din specialiști. Niculescu a menționat că, pentru un guvern tehnocrat, are o listă de miniștri pe care o poate prezenta chiar mâine.

„Cântărim cu atenţie toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor”, spune Luca Niculescu.

Urgența instalării noului Executiv la Palatul Victoria

Necesitatea învestirii rapide a noului Guvern este argumentată de contextul socio-economic actual, care cere decizii administrative ferme. Luca Niculescu a adresat un apel la responsabilitate către toate forțele politice din Parlament pentru ca procedura de vot și preluare a mandatului să se desfășoare fără întârzieri.

„România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetăţeni”, menționează premierul desemnat. „Fac tot ce ţine de mine pentru asta”, adaugă Niculescu.

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