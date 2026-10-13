Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marți, după discuțiile cu partidele parlamentare, că formarea noului Guvern poate merge în continuare pe trei variante: un Executiv politic, unul mixt, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un Guvern tehnocrat. El s-a declarat optimist în privința rezultatului negocierilor și a precizat că are deja pregătită o listă de miniștri pentru varianta tehnocrată, pe care o poate prezenta chiar în aceeași zi.

Luca Niculescu a spus că discuțiile cu reprezentanții partidelor parlamentare nu s-au limitat la formula viitorului Executiv, ci au vizat și programul de guvernare, precum și măsurile care ar putea răspunde problemelor cu care se confruntă populația.

„Aş spune că pe români îi interesează să aibă un guvern un guvern cu puteri depline, care să se aplece asupra problemelor lor, probleme care sunt numeroase. Am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor, am discutat şi despre chestiuni tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuţii”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a confirmat că nu a renunțat la niciuna dintre formulele prezentate anterior.

„Toate opţiunile pe care le-a evocat şi ieri rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic şi tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat”, a afirmat Niculescu.

Premierul desemnat s-a arătat optimist în privința negocierilor: „În ceea ce mă priveşte, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”.

Luca Niculescu a precizat că are deja o listă de persoane care ar putea ocupa funcții ministeriale în cazul în care se va opta pentru un Executiv tehnocrat. Potrivit acestuia, lista ar putea fi prezentată chiar marți, deși discuțiile cu partidele sunt încă în desfășurare.

„Am spus că, pentru un guvern tehnocrat, am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi, dar încă discuţiile sunt în curs”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu a vorbit și despre Alexandru Nazare, despre care a spus că s-a exprimat deja pozitiv, fără să reia argumentele prezentate anterior. El a adăugat că există și alte persoane competente care ar putea face parte dintr-un Guvern tehnocrat.

Întrebat despre absența unor discuții cu AUR, Luca Niculescu a explicat că a ales să vorbească cu formațiunile care și-au exprimat disponibilitatea de a vota un Guvern, indiferent dacă acesta ar fi politic, tehnocrat sau mixt.

Premierul desemnat a precizat însă că lipsa negocierilor din această etapă nu înseamnă că nu va exista un dialog instituțional cu reprezentanții partidului după învestirea Executivului.

„Partidul despre care vorbiţi a spus că nu are deschiderea acum să voteze un guvern. Asta nu înseamnă că o dată ce voi fi învestit în funcţie, nu voi veni în Parlament şi nu voi cere miniştrilor să vină în Parlament să stea de vorbă, conform responsabilităţilor instituţionale, cu reprezentanţii Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanţii poporului”, a spus Niculescu.

El a adăugat că dialogul cu Parlamentul va reprezenta „un semn de deschidere foarte firesc” față de instituția reprezentativă pentru democrație.