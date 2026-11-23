Banca Națională a României (BNR) estimează că va relua ciclul de reducere a ratei dobânzii în jurul mijlocului anului 2027, când inflația ar urma să reintre pe o traiectorie descendentă. Până atunci, banca centrală va menține o abordare prudentă în fața șocurilor economice, a declarat luni viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu.

Potrivit estimărilor prezentate de oficialul BNR, rata inflației ar urma să ajungă la 7,4% la sfârșitul anului 2026, pentru ca apoi să scadă la 3,7% până la finalul lui 2027.

Cosmin Marinescu a declarat că BNR estimează reluarea ciclului de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, în condițiile în care inflația va reveni în mod convingător pe traiectoria descendentă anticipată.

„Estimăm să reluăm ciclul de reducere a ratei dobânzii către mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflația reintră convingător pe traiectoria descendentă estimată”, a afirmat viceguvernatorul BNR.

Acesta a precizat că instituția a conceput o analiză a strategiei de politică monetară, în perspectiva eficientizării acesteia.

Oficialul BNR a subliniat că politica monetară trebuie să evite amplificarea dezechilibrelor economice, atât în perioadele de creștere accelerată, cât și atunci când economia se confruntă cu dificultăți.

„Este esențial să evităm capcana prociclicității. Aceasta înseamnă ca politica monetară să nu pună gaz pe foc, așa cum s-a întâmplat în 2024, prin relaxarea politicii monetare în plină efervescență bugetară și electorală, aș putea spune. Totodată, este important ca politica monetară să nu pună sare pe rană atunci când economia suferă, așa cum se întâmplă în prezent, date fiind evoluțiile economice cu caracter recesionist”, a declarat Cosmin Marinescu la cea de-a VII-a ediție a conferinței ROINVEST.

Viceguvernatorul a evidențiat și abordarea prudentă a băncii centrale în raport cu șocurile care au afectat economia în ultimii ani.

„Astfel, Banca Centrală manifestă precauție în privința reacțiilor la șocurile actuale care afectează economia. Politica monetară staționară a BNR din ultimii doi ani și jumătate a căutat să întâmpine șocurile succesive cu prudență și predictibilitate. Uneori, a interveni mai puțin poate însemna mai bine pe termen lung”, a adăugat acesta.

Conform estimărilor BNR prezentate de Cosmin Marinescu, inflația va ajunge la 7,4% la finalul anului 2026. Pentru sfârșitul anului 2027, prognoza indică o rată de 3,7%.