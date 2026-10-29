Inflație de 8,4%, mai puțini salariați și euro la 5,60 lei. Prognoza CNSP pentru economia României

Economia României ar urma să scadă cu 0,4% în 2026, inflația medie anuală este estimată la 8,4%, iar numărul mediu de salariați ar urma să se reducă cu 0,6%, potrivit prognozei actualizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) pentru rectificarea bugetară. Documentul indică și o creștere a ratei șomajului, o diminuare a puterii de cumpărare și o depreciere treptată a leului în următorii ani.

CNSP a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Rata inflației la sfârșitul anului este prognozată la 6,4%, față de 5,3% în estimarea din primăvară. Inflația medie anuală este estimată la 8,4%, comparativ cu 7,9% anterior.

Potrivit instituției, majorarea prețurilor produselor energetice și transmiterea acestor costuri în producție și distribuție au contribuit la revizuirea prognozei. Reducerea cererii interne limitează presiunile asupra prețurilor, însă efectul este parțial compensat de creșterea costurilor.

CNSP arată că inflația ridicată a erodat creșterea nominală a salariilor, iar puterea de cumpărare ar urma să scadă cu 3,3% în ritm anual. În aceste condiții, consumul populației rămâne sub presiune.

Pentru 2026, numărul mediu de salariați este estimat la 5,491 milioane de persoane, în scădere cu 0,6%.

În același timp, prognoza privind rata șomajului calculată conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii (BIM) a fost revizuită de la 6,3% la 6,6%, pe fondul perspectivelor mai puțin favorabile pentru activitatea economică și cererea de forță de muncă.

CNSP menționează că ritmul de creștere a câștigului salarial mediu brut este influențat atât de condițiile mai restrictive privind costurile companiilor, cât și de măsurile de limitare a cheltuielilor de personal din sectorul public.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează pentru acest an o contracție economică de 0,4%, după ce prognoza anterioară indica o creștere de 0,1%. Revizuirea este de 0,5 puncte procentuale.

Datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică arată că Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,6% în primul semestru din 2026, pe fondul reducerii activității industriale și al rezultatelor mai slabe din unele categorii de servicii.

Valoarea nominală a PIB a fost revizuită în creștere la 2.086,3 miliarde de lei, față de 2.056 de miliarde de lei în prognoza de primăvară. Pentru 2025, valoarea indicată în document este de 1.916 miliarde de lei.

CNSP pune evoluția economică pe seama tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au generat un nou șoc pe piețele internaționale ale produselor energetice, dar și a măsurilor de consolidare fiscal-bugetară și a inflației ridicate. Aceste evoluții au afectat puterea de cumpărare, consumul și costurile de producție și transport.

Pentru industrie, CNSP estimează o reducere cu 3,4% a valorii adăugate brute. Costurile ridicate ale energiei și ale consumurilor intermediare, precum și cererea internă modestă continuă să afecteze activitatea unor ramuri industriale. Instituția nu anticipează o recuperare semnificativă a pierderilor din industria prelucrătoare până la sfârșitul anului.

În sectorul serviciilor, valoarea adăugată brută este prognozată să scadă cu 1,9%, în special din cauza rezultatelor mai slabe din comerț, transporturi și serviciile de piață.

În schimb, estimarea privind construcțiile a fost revizuită în creștere, de la 5,5% la 10,1%, pe fondul accelerării investițiilor și al lucrărilor la proiectele de infrastructură.

Pentru agricultură, prognoza de creștere a valorii adăugate brute a fost majorată la 5,1%, în urma rezultatelor favorabile ale producției vegetale la culturile de toamnă.

CNSP estimează o reducere cu 1,6% a consumului privat în 2026. Pierderea de putere de cumpărare și măsurile de consolidare fiscal-bugetară limitează posibilitățile populației de a-și majora cheltuielile.

Cheltuielile ridicate pentru energie și alte bunuri de strictă necesitate reduc, de asemenea, resursele disponibile pentru cumpărarea altor bunuri și servicii.

În schimb, estimarea privind formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile, a fost revizuită în creștere de la 4,2% la 8,2%. CNSP a luat în calcul rezultatele favorabile din prima parte a anului și accelerarea cheltuielilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene, în special în contextul încheierii perioadei de implementare a PNRR.

Pentru întregul an 2026, exporturile de bunuri FOB sunt estimate la 100,4 miliarde de euro, iar importurile CIF la 133,8 miliarde de euro. În aceste condiții, deficitul comercial ar urma să ajungă la 33,4 miliarde de euro.

Deficitul de cont curent este estimat la 30,9 miliarde de euro, echivalentul a 7,7% din PIB. Revizuirea ține cont de deteriorarea balanței bunurilor și de evoluția veniturilor primare, în timp ce excedentul balanței serviciilor continuă să limiteze dezechilibrul extern.

Prognoza CNSP ia în calcul o depreciere moderată a monedei naționale în următorii ani. Cursul mediu este estimat la 5,38 lei pentru un euro în 2027, 5,49 lei în 2028 și 5,60 lei în 2029.

Pentru 2027, instituția estimează o inflație de 3,4% la sfârșitul anului și o medie anuală de 4,6%. În 2028, rata inflației ar urma să ajungă la 3%, iar media anuală la 3,3%. Pentru 2029, estimările sunt de 2,8% la sfârșitul anului și 3% ca medie anuală.

Aceste estimări au la bază ipoteza stabilizării prețurilor internaționale ale energiei și a absenței unor noi șocuri care să alimenteze inflația.

Pentru anul viitor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o creștere economică de 1,7%, la un PIB nominal de 2.227 de miliarde de lei.

Instituția anticipează o revenire graduală a cererii interne, pe fondul diminuării presiunilor inflaționiste. Ritmul de creștere economică ar urma să ajungă la 2,4% în 2028 și la 2,1% în 2029.

Prognoza rămâne însă dependentă de evoluția prețurilor energiei, de reluarea consumului și de condițiile economice interne și internaționale.